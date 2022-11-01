«ОККАМ»: медийные бюджеты в ESG выросли на 65% за первые два квартала 2022 года

Медийные бюджеты в проектах устойчивого развития в категории ESG увеличились на 65% за первые два квартала 2022 года. К ним относятся рекламные кампании бизнеса, государства и НКО. При этом антикризисные коммуникации бизнеса стали главной движущей силой. К таким выводам пришли в агентстве Better (входит в группу компаний OKKAM (ex dentsu Russia) ), данные получили в рамках регулярного исследования медийных трат в категории «устойчивое развитие».

Многие полагали, что на фоне ухода международных брендов из России повестка устойчивого развития в медиа начнет стремительно сокращаться. Однако российские компании не только не сократили своих бюджетов, но и увеличили их, подчеркивают аналитики. По данным исследования, впервые с 2018 года на коммуникацию компаний пришлось 54% от всех расходов в категории. Рост сегмента коммуникаций бизнеса составил 234%, при этом главным драйвером выступили именно антикризисные взаимодействия.

Рост зафиксировали и в доле категории в общих рекламных бюджетах. В период с апреля по июль эксперты наблюдали увеличение бюджетов на 10%. В Better также прогнозируют, что рост инвестиций на конец года составит 6−7% за счет большего количества антикризисных коммуникаций.

Как отмечает Владлен Заморский, директор по устойчивому развитию OKKAM и генеральный директор Better, категория устойчивого развития постоянно растет — и в деньгах, и в доле. Это происходит вследствие растущей важности повестки на уровне всех стейкхолдеров: государства, бизнеса, третьего сектора и населения. «Похожую картину мы видели во время пандемии, когда в повестке устойчивого развития произошел скачок именно за счет антикризисных коммуникаций бизнеса и государства», — комментирует Заморский.