«О цене и ценности»: 26 сентября Okkam проведет ежегодную конференцию

26 сентября пройдет конференция Okkam «О цене и ценности». Название отсылает к разговору, начатому группой компаний в 2023 году. За это время рынок заметно изменился внутри, но вводные остались прежними: денежно-кредитные условия — самые жесткие за последние 15 лет, а инфляция неуклонно растет. Это требует от нас постоянного поиска разумного баланса между ценой и ценностью. Участники конференции сосредоточатся на обсуждении вопросов, ответы на которые помогут найти этот баланс на пути к устойчивому росту, рассказали Sostav представители Okkam.
Ключевые темы:
- эффективность коммуникаций: какие каналы показывают максимальную отдачу;
- креатив в маркетинге: универсальное и специфичное;
- данные как двигатель роста в e-com;
- трейд-маркетинг: подготовка к переговорной кампании в 2025 году;
- MarTech: как идут внедрения технологий в разных индустриях;
- Retail Media: как бренду сформировать эффективную кросс-функциональную стратегию в онлайне и офлайне;
- контент сегодня: баланс большого и малого;
- устойчивое развитие: создание или удовлетворение спроса.
С экспертами от Okkam, ведущих брендов, селлеров, ритейлеров, медиа и платформ участники обсудят источники роста в разных категориях и сегментах, стратегии снижения инфляционного давления, подходы к офлайну и онлайн-каналам, ESG, трейд-маркетингу и контенту. Кейсы, продукты, прогнозы — все это ждет гостей на конференции!
Спикеры:
- Михаил Шкляев,главный управляющий директор Okkam;
- Дарья Куркина, главный операционный директор Okkam;
- Алексей Толстоган, генеральный директор Национального рекламного альянса;
- Роберт Мирзоян, исполнительный директор группы Russ;
- Ольга Петрова, управляющий директор Okkam Creative;
- Дмитрий Ларин, директор по трейд-маркетингу Okkam;
- Сергей Абрамов, генеральный директор Easy Commerce (технологического партнера Okkam);
- Владлен Заморский, главный управляющий директор Better, директор по устойчивому развитию Okkam;
- Юрий Лысенко, управляющий директор по цифровой трансформации Okkam;
- Юрий Панов, вице-президент по трансформации ГК «Родная Речь».
Регистрация на конференцию доступна по ссылке, все подробности на сайте. За обновлением программы и спикеров можно следить в Telegram-канале Okkam insights.
- Формат: офлайн, по предварительной регистрации.
- Место: кинотеатр «Октябрь», Новый Арбат, 24.
- Время: 26 сентября 2022 года,
12:00—18:00.