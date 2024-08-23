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23.08.2024 в 10:00

«О цене и ценности»: 26 сентября Okkam проведет ежегодную конференцию

Разумная цена и эффективность — главный лейтмотив мероприятия

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ОККАМ СИ ЭС ООО | okkam.group
erid:LjN8Jyz9S

26 сентября пройдет конференция Okkam «О цене и ценности». Название отсылает к разговору, начатому группой компаний в 2023 году. За это время рынок заметно изменился внутри, но вводные остались прежними: денежно-кредитные условия — самые жесткие за последние 15 лет, а инфляция неуклонно растет. Это требует от нас постоянного поиска разумного баланса между ценой и ценностью. Участники конференции сосредоточатся на обсуждении вопросов, ответы на которые помогут найти этот баланс на пути к устойчивому росту, рассказали Sostav представители Okkam.

Ключевые темы:

  • эффективность коммуникаций: какие каналы показывают максимальную отдачу;
  • креатив в маркетинге: универсальное и специфичное;
  • данные как двигатель роста в e-com;
  • трейд-маркетинг: подготовка к переговорной кампании в 2025 году;
  • MarTech: как идут внедрения технологий в разных индустриях;
  • Retail Media: как бренду сформировать эффективную кросс-функциональную стратегию в онлайне и офлайне;
  • контент сегодня: баланс большого и малого;
  • устойчивое развитие: создание или удовлетворение спроса.

С экспертами от Okkam, ведущих брендов, селлеров, ритейлеров, медиа и платформ участники обсудят источники роста в разных категориях и сегментах, стратегии снижения инфляционного давления, подходы к офлайну и онлайн-каналам, ESG, трейд-маркетингу и контенту. Кейсы, продукты, прогнозы — все это ждет гостей на конференции!

Спикеры:

  • Михаил Шкляев,главный управляющий директор Okkam;
  • Дарья Куркина, главный операционный директор Okkam;
  • Алексей Толстоган, генеральный директор Национального рекламного альянса;
  • Роберт Мирзоян, исполнительный директор группы Russ;
  • Ольга Петрова, управляющий директор Okkam Creative;
  • Дмитрий Ларин, директор по трейд-маркетингу Okkam;
  • Сергей Абрамов, генеральный директор Easy Commerce (технологического партнера Okkam);
  • Владлен Заморский, главный управляющий директор Better, директор по устойчивому развитию Okkam;
  • Юрий Лысенко, управляющий директор по цифровой трансформации Okkam;
  • Юрий Панов, вице-президент по трансформации ГК «Родная Речь».

Регистрация на конференцию доступна по ссылке, все подробности на сайте. За обновлением программы и спикеров можно следить в Telegram-канале Okkam insights.

  • Формат: офлайн, по предварительной регистрации.
  • Место: кинотеатр «Октябрь», Новый Арбат, 24.
  • Время: 26 сентября 2022 года, 12:00—18:00.
OKKAM О цене и ценности
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