«О цене и ценности»: 26 сентября Okkam проведет ежегодную конференцию

26 сентября пройдет конференция Okkam «О цене и ценности». Название отсылает к разговору, начатому группой компаний в 2023 году. За это время рынок заметно изменился внутри, но вводные остались прежними: денежно-кредитные условия — самые жесткие за последние 15 лет, а инфляция неуклонно растет. Это требует от нас постоянного поиска разумного баланса между ценой и ценностью. Участники конференции сосредоточатся на обсуждении вопросов, ответы на которые помогут найти этот баланс на пути к устойчивому росту, рассказали Sostav представители Okkam.

Ключевые темы:

эффективность коммуникаций: какие каналы показывают максимальную отдачу;

креатив в маркетинге: универсальное и специфичное;

данные как двигатель роста в e-com;

трейд-маркетинг: подготовка к переговорной кампании в 2025 году;

MarTech: как идут внедрения технологий в разных индустриях;

Retail Media: как бренду сформировать эффективную кросс-функциональную стратегию в онлайне и офлайне;

контент сегодня: баланс большого и малого;

устойчивое развитие: создание или удовлетворение спроса.

С экспертами от Okkam, ведущих брендов, селлеров, ритейлеров, медиа и платформ участники обсудят источники роста в разных категориях и сегментах, стратегии снижения инфляционного давления, подходы к офлайну и онлайн-каналам, ESG, трейд-маркетингу и контенту. Кейсы, продукты, прогнозы — все это ждет гостей на конференции!

Спикеры:

Михаил Шкляев,главный управляющий директор Okkam;

Дарья Куркина, главный операционный директор Okkam;

Алексей Толстоган, генеральный директор Национального рекламного альянса;

Роберт Мирзоян, исполнительный директор группы Russ ;

; Ольга Петрова, управляющий директор Okkam Creative;

Дмитрий Ларин, директор по трейд-маркетингу Okkam;

Сергей Абрамов, генеральный директор Easy Commerce (технологического партнера Okkam);

Владлен Заморский, главный управляющий директор Better, директор по устойчивому развитию Okkam;

Юрий Лысенко, управляющий директор по цифровой трансформации Okkam;

Юрий Панов, вице-президент по трансформации ГК «Родная Речь» .

Регистрация на конференцию доступна по ссылке, все подробности на сайте. За обновлением программы и спикеров можно следить в Telegram-канале Okkam insights.