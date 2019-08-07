«Окей, Маша»: МТС представила опцию безлимитных звонков из-за границы на любой российский номер

Для раскрытия возможностей нового предложения компания сняла ролик с участием Дмитрия Нагиева и Владимира Сычева, сообщается в релизе. Вместо того чтобы самостоятельно искать себе приключения на отдыхе, друзья звонят рекламной жене Дмитрия Маше.

Девушка подсказывает приятелям самые интересные места, пока не понимает, что ее используют как голосовой помощник. Даже обращение к ней теперь звучит, как «Окей, Маша». И она отправляет туристов на вечер тех, кому за…

В качестве саундтрека к ролику выбрана позиция Поля Мариа «El Bimbo». Она играла в фильме «Полицейская академия», под нее танцевали в баре «Голубая устрица».