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13.11.2024 в 09:50

Сборы киносказки «Огниво» превысили 1 млрд рублей

Проект стал третьим «миллиардером» в карьере продюсера Сергея Сельянова

Сборы российской сказки «Огниво», вышедшей на большие экраны 24 октября, превысили 1 млрд руб., следует из данных ЕАИС Фонда кино.

Сюжет фильма вдохновлен одноименной сказкой Ханса Кристиана Андерсена. Солдат (роль исполнил Роман Евдокимов) находит волшебное огниво и освобождает заключенную в нем принцессу Дашу (Антонина Бойко). Девочку когда-то похитил и заколдовал колдун Лиходей (Виталий Хаев), и чтобы развеять чары, солдат отправляется в опасное путешествие.

Фильм стал 29-м отечественным релизом, которому удалось преодолеть миллиардный рубеж, и третьим успешным проектом продюсера Сергея Сельянова, отмечают «Ведомости».

Два предыдущих «миллиардера» компании СТВ вышли в прокат в 2023-м — сказка «По щучьему велению» (общие кассовые сборы — 2,5 млрд руб.) и мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» (1,1 млрд руб.).

Сборы «Огниво» Сергей Сельянов
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