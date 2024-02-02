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18+
02.02.2024 в 12:50

«Три богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым отечественным мультфильмом в России

Сборы проекта превысили 1 млрд рублей

Кассовые сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» в России превысили 1 млрд руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

На 12:45 (мск) анимационный фильм заработал 1 000 237 991 руб., указано на сайте ЕАИС. В компании «Вольга», выпустившей мультфильм в прокат, заявили, что это первый случай в истории российского кинопроката, когда рубеж в 1 млрд руб. покорил отечественный анимационный фильм.

Мультфильм режиссёра Константина Феоктистова входит во франшизу «Три богатыря» анимационной студии «Мельница» и кинокомпании СТВ. В этом году «богатырской» франшизе исполняется 20 лет. Первый мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей» вышел в декабре 2004 года, а «Три богатыря и Пуп Земли» — уже 12 мультфильм.

Кино Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли»
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