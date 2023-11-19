Кассовые сборы киносказки «По щучьему велению» достигли 2 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы государственного Фонда кино.

Ранее достичь такого показателя по сборам удавалось лишь семи российским фильмам. Это семейная приключенческая картина «Чебурашка» (6,7 млрд руб.), космическая драма «Вызов» (2,1 млрд руб.), спортивная драма «Движение вверх» (2,9 млрд руб.), военная драма «Т-34» (2,2 млрд руб.), комедия «Холоп» (3,1 млрд руб.), вторая и третья серии семейной франшизы «Последней богатырь. Корень зла» (2 млрд руб.) и «Последний богатырь. Посланник тьмы» (2,2 млрд руб.).

По темпам прироста сборов «По щучьему велению» уже опережает «Вызов». Свой первый миллиард сказка собрала на 10-й день, второй — на четвертой неделе проката. Фильму Шипенко для достижения первого миллиарда потребовалось 13 дней, а второго — еще более трех месяцев.

Российский фэнтезийный фильм режиссера Александра Войтинского — экранизация одноименной народной сказки, главные роли играют Никита Кологривый и Мила Ершова. Общий бюджет «По щучьему велению» составил 660 млн рублей, из которых 350 млн были выделены Фондом кино на безвозвратной основе. Премьера картины состоялась 26 октября 2023 года.