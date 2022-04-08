Британский Ogilvy не будет сотрудничать с любителями фотошопа

Британский офис Ogilvy откажется от сотрудничества с инфлюенсерами, которые редактируют своё изображение в рекламе. По словам главы агентства Рахула Титуса, постановочный контент искажает маркетинг брендов и негативно влияет на психику пользователей соцсетей.

Политика работы агентства изменилась в связи с возможным принятием правительством Великобритании закона, который будет требовать от лидеров мнений сообщать о редактировании контента. Законопроект всё ещё находится на рассмотрении в парламенте — в Ogilvy надеются, что их идея вдохновит маркетинговое сообщество и способствует официальному принятию инициативы.

Запрет на сотрудничество с любителями фильтров красоты агентство планирует ввести ближе к осени 2022 года — до этого времени команда будет консультировать клиентов об изменениях принципов своей работы. При этом в Ogilvy уже оценили возможные финансовые риски: «Мы знаем, что проект не принесет непосредственную выгоду в течение последующих пяти лет. Это слишком масштабная инициатива».

Ogilvy принадлежит медиабюджет Dove: в апреле 2021 года косметический бренд запустил кампанию «Reverse Selfie» («Обратное селфи») — она направлена на борьбу с ложными представлениями о красоте, которые навязывают соцсети и приложения для ретуши фотографий.