«Одноклассники» запустили поиск людей по никнеймам из других соцсетей и мессенджеров

«Одноклассники» запустили возможность указывать в аккаунте название своего профиля из других соцсетей и мессенджеров. По никнеймам можно будет находить авторов и друзей, с которыми пользователь привык общаться на других платформах. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе соцсети.

Чтобы добавить никнейм из других социальных сетей, пользователю нужно зайти в настройки профиля в раздел «Другие профили» и указать никнеймы из Twitter, TikTok, «ВКонтакте», Telegram, Viber и WhatsApp.

С начала марта рост регистраций пользователей в «Одноклассниках» превысил 66%. Новые пользователи активно публикуют контент, смотрят видео, слушают музыку и добавляют друзей. Кроме того, соцсеть фиксирует резкий рост восстановлений аккаунтов (на 36% по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые вернулись к более активному ведению соцсети — более чем на 40%.

В связи с этим платформа запустила дополнительные возможности для новых пользователей и авторизации в соцсети. Разработчики упростили процесс регистрации и авторизации, а также обновили дизайн страницы входа и добавили «Яндекс ID».