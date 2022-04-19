Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+11
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.04.2022 в 16:33

«Одноклассники» запустили поиск людей по никнеймам из других соцсетей и мессенджеров

Пользователи могут добавить свои никнеймы из Twitter, TikTok, «ВКонтакте», Telegram, Viber и WhatsApp

«Одноклассники» запустили возможность указывать в аккаунте название своего профиля из других соцсетей и мессенджеров. По никнеймам можно будет находить авторов и друзей, с которыми пользователь привык общаться на других платформах. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе соцсети.

Чтобы добавить никнейм из других социальных сетей, пользователю нужно зайти в настройки профиля в раздел «Другие профили» и указать никнеймы из Twitter, TikTok, «ВКонтакте», Telegram, Viber и WhatsApp.

С начала марта рост регистраций пользователей в «Одноклассниках» превысил 66%. Новые пользователи активно публикуют контент, смотрят видео, слушают музыку и добавляют друзей. Кроме того, соцсеть фиксирует резкий рост восстановлений аккаунтов (на 36% по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые вернулись к более активному ведению соцсети — более чем на 40%.

В связи с этим платформа запустила дополнительные возможности для новых пользователей и авторизации в соцсети. Разработчики упростили процесс регистрации и авторизации, а также обновили дизайн страницы входа и добавили «Яндекс ID».

Одноклассники
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.