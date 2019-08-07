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07.08.2019 в 16:50

«Одноклассники» открыли доступ к статистике для блогеров

Она будет доступна всем, у кого в профиле имеется синяя галка

Блог Одноклассников

Пользователи социальной сети «Одноклассники» впервые смогли получить доступ к статистике профилей, сообщается в официальном блоге компании. Раньше такая статистика была доступна только группам.

Статистика, как рассчитывают разработчики, поможет авторам решить основные аналитические задачи при работе с личной страницей: понять, охвачена ли целевая аудитория, узнать её основные интересы, наиболее популярные посты и реакцию пользователей на те или иные публикации.

С помощью нового инструмента теперь можно отслеживать прирост и отток подписчиков, охват, вовлеченность, социально-демографические характеристики аудитории, подробные действия с публикациями (просмотры, классы, комментарии, репосты, переходы на страницу), жалобы и скрытия постов.

Новый сервис доступен в веб-версии, а также в мобильной версии и приложениях для iOS и Android. Ранее соцсеть запустила рекламный кабинет, в котором можно настроить продвижение постов.

Одноклассники статистика профиля
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