Один из акционеров Twitter отказал Илону Маску в продаже соцсети

Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, являющийся одним из крупнейших акционеров Twitter, отклонил предложение Илона Маска о выкупе всех акций соцсети. Об этом он написал на своей странице, сообщают «Ведомости».

Маск оценил одну акцию компании в $54,2. Исходя из заявленного количества акций в размере более 800 млн штук, общая сумма сделки может составить $43,4 млрд. Однако арабский инвестор считает, что предложение Маска не соответствует реальной стоимости Twitter. По его словам, у соцсети есть огромные перспективы роста.

Арабскому принцу и его инвестиционной фирме Kingdom Holding Company в Twitter принадлежит 5,2% акций. Маск владеет 9,2% акций, что соответствует 73,5 млн акций, он купил их примерно за $2,64 млрд.

Ранее стало известно, что американский бизнесмен принял решение не входить в совет директоров компании Twitter. До этого он сообщал, что задумался о необходимости создания новой социальной сети, где главное внимание будет уделяться свободе слова.

