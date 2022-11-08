Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Захар Бушуев
Wunder Digital
ADSUP.ME

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.11.2022 в 19:03

Основатель Oculus создал VR-шлем, который убивает пользователя после его смерти в игре

В гарнитуру встроены модули со взрывчаткой

1

Сооснователь компании Oculus, выпускающей гарнитуры виртуальной реальности, Палмер Лаки презентовал VR-шлем, который убивает пользователя после того, как его персонаж погибает в игре. Об этом он сообщил в своём блоге.

VR-шлем оснащён специальными датчиками, которые после считывания с экрана мигающей картинки Game Over, мгновенно направляют импульс на модули со взрывчаткой — заряды детонируют, и человек погибает.

Фото: The blog of Palmer Luckey

«Идея привязать свою реальную жизнь к виртуальному аватару всегда завораживала меня — вы мгновенно поднимаете ставки до максимума и заставляете людей коренным образом переосмыслить своё взаимодействие с виртуальным миром и игроками внутри него. Продвинутая графика может сделать игру более качественной, но только угроза серьёзных последствий может сделать ее реальной», — написал Лаки.

Он указал, что на создание VR-шлема его вдохновило аниме «Sword art online». В нём игроки надевают VR-гарнитуру и попадают в игру, где оказываются в ловушке сумасшедшего учёного. Игроки должны выбраться из 100-этажного подземелья, а если они умирают в игре, то умирают и в реальной жизни.

Очевидно, что в массовое производство шлем-убийца не поступит, отмечает издание Vice. Его позиционируют как «офисный арт-объект».

Meta (признана экстремистской и террористической организацией в России) купила Oculus в марте 2014 года за $2,4 млн. Первую потребительскую версию гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift CV1 компания выпустила в марте 2016 года.

VR-шлем
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Киберспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.