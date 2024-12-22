Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

FarFor Studio
E-Promo Group
E-Promo Group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.12.2024 в 15:56

Обувной бренд Age of Innocence посвятил новогодний кампейн бездомным собакам

Производитель ищет новых хозяев для четвероногих подопечных приюта «Юна»

Бренд обуви для детей и женщин Age of Innocence представил новогоднюю коллекцию, главными героями которой стали бездомные собаки из столичного приюта «Юна».

Перед Новым годом особенно хочется верить в волшебство, даже если ты уже взрослый. Поэтому в Age of Innocence решили, что это лучшее время, чтобы совершить чудо и исполнить чье-то заветное желание, ведь новогодняя мечта практически каждого ребенка — собака.

Кампания под названием Best Gift Ever предлагает взглянуть на четвероногих подопечных приюта и найти для них новый дом с любящими хозяевами. Ну а всем, кто решит стать частью проекта и заберет пушистого друга, Age of Innocence обещает положить под елку красивые и нарядные туфли.

Обувной бренд Age of Innocence посвятил новогодний кампейн бездомным собакам Обувной бренд Age of Innocence посвятил новогодний кампейн бездомным собакам Обувной бренд Age of Innocence посвятил новогодний кампейн бездомным собакам Обувной бренд Age of Innocence посвятил новогодний кампейн бездомным собакам Обувной бренд Age of Innocence посвятил новогодний кампейн бездомным собакам
Age of Innocence
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.