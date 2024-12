Обувной бренд Age of Innocence посвятил новогодний кампейн бездомным собакам

Бренд обуви для детей и женщин Age of Innocence представил новогоднюю коллекцию, главными героями которой стали бездомные собаки из столичного приюта «Юна».

Перед Новым годом особенно хочется верить в волшебство, даже если ты уже взрослый. Поэтому в Age of Innocence решили, что это лучшее время, чтобы совершить чудо и исполнить чье-то заветное желание, ведь новогодняя мечта практически каждого ребенка — собака.

Кампания под названием Best Gift Ever предлагает взглянуть на четвероногих подопечных приюта и найти для них новый дом с любящими хозяевами. Ну а всем, кто решит стать частью проекта и заберет пушистого друга, Age of Innocence обещает положить под елку красивые и нарядные туфли.