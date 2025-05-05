DDVB разработало новый визуальный стиль компании Websoft

Когда продукт становится сложнее, гибче, цифровее — прежний визуальный язык начинает мешать.

Websoft — один из крупнейших российских разработчиков цифровых HR-продуктов. Его новый визуальный стиль стал отражением изменений в платформе и усилий по улучшению взаимодействия и навигации в продукте.

Елена Коровина, директор по маркетингу Websoft: Компания и продукт за 25 лет профессиональной деятельности претерпели достаточно изменений — мы хотели показать это клиентам. Ребрендинг стал для нас стратегически важным шагом. Визуальный стиль должен был сохранить нашу экспертизу и надежность, подчеркнуть адаптивность и масштабируемость, а также стать более современным, удобным для цифровой среды и понятным HR-специалистам.

Брендинговое агентство DDVB переработало дизайн-систему, сохранив четкость и деловой облик компании, дополнив ее элементами, способствующими удобству восприятия и единообразию визуальной коммуникации.

Были переработаны визуальные элементы для внутренних сервисов. Иконки и пиктограммы словно «растут» вместе с пользователем — от простых 2D-образов до сложных 3D-визуализаций, что подчеркивает развитие и масштабируемость решений компании.

Максим Тужакаев, креативный директор DDVB направления «Айдентика»: Мы разработали гибкую и адаптивную дизайн-систему, объединяющую множество HR-сервисов внутри одной платформы. Она проявляется во всем — от коммуникаций и корпоративного стиля до интерфейса, который стал главным носителем нового стиля. Визуальные элементы обеспечивают удобную навигацию и упрощают работу с разделами. Мы обновили внешний вид продукта, разработали UI-кит и подробное руководство по использованию, обеспечив возможность гибкой настройки под конкретные задачи и цели.

Логотип обновили в соответствии с текущими графическими стандартами и цифровыми форматами. Он отражает позиционирование платформы как единого цифрового решения для бизнеса.

Стиль объединяет технологические и пользовательские компоненты, адаптируя визуальные и интерфейсные решения под повседневные сценарии взаимодействия.

Состав творческой группы:

Websoft (клиент):

Директор по стратегии: Артур Захарян

Директор по маркетингу: Елена Коровина

DDVB (агентство):

Креативный директор: Максим Тужакаев

Арт-директор: Евгения Новокрещенова

Брендбук, гайд: Константин Глухов

Руководитель проекта: Дмитрий Быстров

Дизайнер: Ксения Овчинникова

Дизайнер: Валерия Соколова

Дизайнер: Ильдар Гарифуллин