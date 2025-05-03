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18+
03.05.2025 в 10:37

Tinder запустил «свалку для бывших»

Бренд предложил выбрасывать вещи, связанные с прошлыми отношениями

В Индии начал курсировать розовый грузовик Tinder, призывающий прохожих избавиться от «эмоционального мусора» — вещей, напоминающих о бывших партнерах. Акция прошла в рамках кампании Ex-press Disposal Truck и быстро стала вирусной в соцсетях, вызвав оживленные обсуждения среди молодежи и инфлюенсеров.

На борту мусоровоза нанесено предупреждение «Caution: Emotional Baggage Inside» («Осторожно: эмоциональный багаж»), а сопровождающие сотрудники Tinder помогают желающим избавиться от ненужных подарков, писем, фото и других «токсичных» напоминаний о прошлом. Кампания прошла в нескольких городах Индии, включая Мумбаи.

Как отмечают организаторы, цель проекта — поддержать пользователей в процессе эмоционального восстановления после расставаний. Акция обращает внимание на важность ментального здоровья и предлагает терапевтический способ прощания с прошлым.

По словам представителей Tinder, грузовик стал «физической метафорой расставания» и частью стратегии, в которой бренд стремится позиционировать себя не только как платформу знакомств, но и как эмоционального партнера в жизни пользователей. Бренд также сообщил, что рассматривает возможность масштабирования кампании на другие страны, где тема эмоционального освобождения может найти отклик у местной аудитории.

Tinder запустил «свалку для бывших» Tinder запустил «свалку для бывших» Tinder запустил «свалку для бывших» Tinder запустил «свалку для бывших»
Tinder
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