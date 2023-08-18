OBI в России могут переименовать в Domus

Гипермаркеты OBI могут начать работать в России под брендом Domus. ООО «ОБИ франчайзинговый центр» подало заявку на регистрацию соответствующего бренда по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг, сообщают «Ведомости» .

Один из партнёров компании пояснил, что новые владельцы сети по условиям договора с немецкой OBI GmbH обязаны переименовать гипермаркеты в России. Они должны были это сделать в течение полугода после подписания договора, однако процесс затянулся.

Domus не единственный вариант названия для сети, ранее эта же компания подавала заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI. Часто компания перед планируемым ребрендингом регистрирует несколько товарных знаков одновременно, отметил патентный поверенный и ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин.

Сеть OBI работает в России с 2003 года, однако в 2022 году после начала спецоперации объявила о прекращении деятельности. Тогда российский менеджмент отказался закрывать магазины. В конце прошлого года у сети сменился собственник — OBI GmbH подписала соглашение о продаже компании группе инвестиционно-строительных компаний МАХ. Затем у OBI менялись собственники. Сейчас сеть принадлежит АО «Аллонж», его учредители не раскрываются.