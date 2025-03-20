Объем рынка Retail Media вырос в 300 раз за пять лет

Объем рынка Retail Media (RM), представляющего цифровые рекламные услуги ретейл-площадок, вырос в России за последние пять лет в 300 раз, до 300 млрд руб. в 2024 году. Его доля составила более 20% от общего рекламного рынка, пишет Forbes со ссылкой на данные отчета компании «Яков и партнеры», Retail Rocket Group и «Яндекса».

В ближайшие пять лет доля вырастет до 30%. К 2029 году объем этого рынка может достичь 900 млрд руб. — это втрое больше, чем он составил по итогам 2024 года. К RM-площадкам можно отнести маркетплейсы, e-commerce-площадки, традиционных ретейлеров с онлайн- и офлайн-магазинами, сервисы, агрегаторы и классифайды.

По данным исследования, около двух третьих традиционных ретейлеров уже запустили технологии RM и получают от него доход. Четверть игроков планируют активно инвестировать в направление в будущем. Так, в первом полугодии 2024 года на МСБ в среднем приходилось 38% в объеме рекламных бюджетов и 45% в общем количестве рекламодателей, при этом доля маркетинговых инвестиций этого сегмента на маркетплейсах достигает 80%.

Эксперты отмечают, что рост продиктован тремя ключевыми изменениями: трансформацией потребительского поведения (покупатели все чаще начинают искать товары непосредственно на платформах RM вместо традиционных поисковиков), перестройкой рекламного рынка и падением маржинальности ретейлеров, которые ищут новые модели заработка. Кроме того, дефицит рекламного инвентаря привел к перераспределению бюджетов с зарубежных интернет-площадок в RM.

По данным Okkam, рынок Retail Media вырос на 60% по сравнению с 2023 годом, когда объем рынка оценивался в 271,5 млрд руб. Согласно прогнозу в Retail Media Playbook 1.0, в 2026 году объем этого сегмента в России достигнет 791,1 млрд руб.