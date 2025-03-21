Объем рынка контекстной рекламы вырос почти на треть

Объем рынка контекстной рекламы по итогам прошлого года достиг 150 млрд руб., увеличившись на 29% год к году. Конкуренция за рекламные бюджеты остается высокой, несмотря на изменения в рыночной структуре, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные MediaSniper .

Оценку MediaSniper подтверждают и в агентстве Deft (подразделение Okkam ). В NMi Digital подсчитали, что сегмент за январь—декабрь 2024 года вырос на 18%, до 169,6 млрд руб. Там добавляют, что конкуренция за потребителя растет, следовательно рекламодатели готовы платить больше, что приводит к росту цен.

В MediaSniper отмечают, что компании массово используют инвентарь «Яндекса». При этом пользователи обращаются и к Google в качестве поисковика, он остается второй по посещаемости площадкой в РФ.

Рекламодатели ориентируются на эффективность размещений и все чаще выбирают оплату за целевые действия (покупку, звонок), а не просто за клики, отмечают в «Яндексе». При этом динамика цен неоднородная, например, цена кликов в категории элитной недвижимости существенно выше, чем в категории FMCG.

Раее сообщалось, что стоимость конверсии (Cost Per Action, CPA) в интернете по итогам четвертого квартала 2024 года выросла на 31% год к году. Значительнее всего медиаинфляция замедлилась в сфере электронной коммерции относительно 2023 года.