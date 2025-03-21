Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Demis Group Blog
Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.03.2025 в 05:40

Объем рынка контекстной рекламы вырос почти на треть

Конкуренция за рекламные бюджеты продолжается

Объем рынка контекстной рекламы по итогам прошлого года достиг 150 млрд руб., увеличившись на 29% год к году. Конкуренция за рекламные бюджеты остается высокой, несмотря на изменения в рыночной структуре, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные MediaSniper .

Оценку MediaSniper подтверждают и в агентстве Deft (подразделение Okkam ). В NMi Digital подсчитали, что сегмент за январь—декабрь 2024 года вырос на 18%, до 169,6 млрд руб. Там добавляют, что конкуренция за потребителя растет, следовательно рекламодатели готовы платить больше, что приводит к росту цен.

В MediaSniper отмечают, что компании массово используют инвентарь «Яндекса». При этом пользователи обращаются и к Google в качестве поисковика, он остается второй по посещаемости площадкой в РФ.

Рекламодатели ориентируются на эффективность размещений и все чаще выбирают оплату за целевые действия (покупку, звонок), а не просто за клики, отмечают в «Яндексе». При этом динамика цен неоднородная, например, цена кликов в категории элитной недвижимости существенно выше, чем в категории FMCG.

Раее сообщалось, что стоимость конверсии (Cost Per Action, CPA) в интернете по итогам четвертого квартала 2024 года выросла на 31% год к году. Значительнее всего медиаинфляция замедлилась в сфере электронной коммерции относительно 2023 года.

Контекстная реклама
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.