Конверсия в интернете подорожала на треть

Стоимость конверсии (Cost Per Action, CPA) в интернете по итогам четвертого квартала 2024 года выросла на 31% год к году. Темпы роста ускорились по сравнению с третьим кварталом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные E-Promo Group .

Для сравнения в третьем квартале росте показателя составил 17,9%. В четвертом квартале рост в некоторых категориях, например, в отрасли недвижимости, составил 72%.

Другой ключевой показатель, стоимость клика (Cost Per Click, CPC), изменился разнонаправленно в зависимости от отрасли. Так, в недвижимости он вырос на 52%, в финансовой сфере на 3,1%, а в фармацевтической отрасли снизилась на 20% год к году.

Значительнее всего медиаинфляция замедлилась в сфере электронной коммерции относительно 2023 года. Стоимость клика по итогам 2024 года выросла на 4,4% (36,55% в 2023 году), а стоимость конверсии — на 18% (78,4% в 2023 году). В исследовании это связывают с ужесточением кредитно-денежной политики, высокой ключевой ставкой на уровне 21% годовых и снижением объемов льготного кредитования.

Участники рынка подтверждают, что бренды в сфере e-commerce осторожнее тратили бюджеты, оптимизировали закупку трафика и активнее использовали собственные данные. На рынке недвижимости за каждого потенциального покупателя развернулась серьезная борьба, что отразилось на стоимости рекламы.

Ранее сообщалось, что базовые цены на размещение рекламы на федеральном ТВ в 2025 году поднимутся на 40−58% в зависимости от телеканала. Наиболее существенно стоимость рекламы вырастет у таких вещателей, как ТНТ и СТС.