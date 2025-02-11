Объем нативной рекламы в «VK Видео» удвоился

Инвестиции в нативную рекламу на платформе «VK Видео» в 2024 году превысили 2,4 млрд руб. Это вдвое больше, чем в 2023 году. Основная часть рекламных интеграций приходится на проекты собственного производства, рассказали Sostav в компании.

За год на платформе вышло более трех тысяч единиц эксклюзивного контента. Лидеры по размещению нативной рекламы — шоу собственного производства, такие как «Натальная карта», «Кстати», «Женский форум», «Большое шоу», «Сессия», «Дикая кухня». Среди блогеров лидерами по количеству нативных интеграций стали Ида Галич, Влад А4, Сергей Минаев, Даня Крастер, Кукояки, Nansi & Sidorov, Александр Пушной.

Рекламные интеграции востребованы у компаний финансового сектора, ретейла, e-commerce, бьюти и FMSG.

Количество авторов, создающих оригинальный контент, выросло на 52%. Суточное число просмотров роликов на платформе превысило 2,9 млрд. Доля смотрения VK Видео на Smart TV составляет более 30% от всего смотрения на платформе.

Элина Исагулова, вице-президент VK по B2B коммерции и операционному управлению: Контент популярных блогеров, а также оригинальные шоу с инфлюенсерами и звездами VK Видео Originals закономерно привлекают большое внимание со стороны бизнеса. Интегрируясь в такие видео, бренды не только растят знание о себе, но и увеличивают продажи, взаимодействуя с аудиторией в привычном для нееканале.

Напомним, в сентябре платформа запустила новую программу монетизации. Расчеты построены по модели revenue share — авторы оригинального контента смогут получать от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видео.