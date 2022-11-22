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22.11.2022 в 08:10

Nvidia завершила работу в России

Затраты на закрытие бизнеса оцениваются в $ 16 млн.

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Американская технологическая компания Nvidia официально ушла из России. Затраты на реструктуризацию оцениваются в $ 16 млн.

Компания отметила в финансовом отчёте, что все операции с Россией приостановились в октябре. По собственным оценкам, на долю российского рынка приходится около 2% от общего объема продаж и 4% от продаж игрового направления в текущем году. Nvidia считает такие продажи несущественными.

Nvidia работала в стране с 2003 года, но приостановила продажи в России в марте этого года. В июле перестали продлеваться и продаваться лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга российским компаниям.

В октябре компания закрыла офис, а сотрудникам предоставили возможность продолжить работу в других странах. В Nvidia в России работало 240 человек, в основном инженеры.

Участники рынка указывали, что остановка лицензий Nvidia может осложнить работу суперкомпьютеров «Яндекса», Сбербанка и МТС, которые используют графические процессоры A100 и DGX-2.

Nvidia
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