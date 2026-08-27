Nvidia может купить Hugging Face за $12,9 млрд

Nvidia договорилась о покупке платформы Hugging Face, где размещаются модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом и наборы данных, за $12,9 млрд. Если сделка состоится, она станет одной из крупнейших покупок Nvidia, сообщает Reuters.

Hugging Face может стать для Nvidia стратегическим активом на фоне растущей конкуренции в сфере ИИ. Компании OpenAI и Anthropic, разрабатывающие закрытые ИИ-модели, одновременно работают над собственными чипами, чтобы снизить зависимость от оборудования Nvidia.

Стоимость сделки значительно превышает оценку Hugging Face в $4,5 млрд, полученную после раунда финансирования в 2023 году. Тогда Nvidia, Salesforce и Google вложили в компанию $235 млн. В январе 2026 года стало известно, что Hugging Face ранее отклонила предложение Nvidia об инвестициях на $500 млн при оценке в $7 млрд.

Ранее сообщалось, что Nvidia ведет переговоры об инвестициях в ИИ-стартап Perplexity в рамках раунда финансирования, по итогам которого оценка компании может превысить $30 млрд.

Финансовые результаты Nvidia позволяют компании совершать крупные сделки: во II квартале 2027 финансового года ее выручка выросла на 106% год к году, до $96,2 млрд, а выручка подразделения Data Center — на 117%, до $89 млрд. Чистая прибыль составила $59,7 млрд, а валовая маржа — 75%.