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18+
24.08.2023 в 11:46

Nvidia увеличила чистую прибыль до $6,19 млрд благодаря искусственному интеллекту

Компания стала первым в истории производителем чипов с оборотом в $1 трлн

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Производитель графических процессоров Nvidia Corp. во втором финансовом квартале увеличил чистую прибыль почти в 10 раз до $6,19 млрд, следует из отчёта компании. Выручка выросла вдвое до $13,51 млрд против $6,7 млрд годом ранее. Акции компании в среду подорожали на основной сессии биржи на 3,2% и еще на 6,7%.

Чистая прибыль Nvidia в прошедшем квартале составила $6,19 млрд, или $2,48 в расчёте на акцию, по сравнению с $656 млн, или $0,26 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка в сегменте дата-центров увеличилась в 2,4 раза, до $10,32 млрд, при прогнозе $8,03 млрд.

Показатели побили рекорды и превзошли ожидания аналитиков. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне $11,19 млрд. Рекордных показателей компании удалость достичь благодаря росту спроса на чипы, который был вызван массовым использованием искусственного интеллекта. Спрос на них опережал предложение минимум на 50%, выяснили аналитики. Ситуация не изменится в течение ещё нескольких кварталов, отмечают они.

Также компания резко повысила валовую рентабельность, до 71,2% с 45,9% годом ранее.

Nvidia стала первым в истории производителем чипов с оборотом в $1 трлн. Компания объявила о продолжении обратного выкупа акций на $25 млрд.

Также компания резко повысила валовую рентабельность, до 71,2% с 45,9% годом ранее.

Согласно прогнозу компании, в третьем финквартале её выручка составит $15,68−16,32 млрд. Аналитики в среднем ждут этот показатель на уровне $12,59 млрд.

Технологии бизнес Nvidia ИИ
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