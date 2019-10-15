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15.10.2019 в 17:15

НТВ лишил программу Леонида Парфенова названия «Намедни»

Новый сезон проекта выйдет под другим названием

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Depositphotos

Из названия программы Леонида Парфенова на YouTube убрали слово «Намедни» после претензий телеканала НТВ. Об этом продюсер телеведущего рассказал в интервью Znak.com.

Из последних двух выпусков исчезло название «Намедни». Теперь выпуски называются с даты, например — «1953 с Леонидом Парфеновым». Первыми на изменения в названии обратили внимание зрители программы, которые сообщили об этом в комментариях под видео.

Дело в том, что телеканал, который является правообладателем «Намедни», не захотел оформить название официально, но не возражал против его использования. Перед нынешним, вторым сезоном, телеканал направил свои возражения партнеру проекта.

Леонид Парфенов:

Остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным.

Программа «Намедни» Парфенова выходила на НТВ с 1993 по 2004 г. В январе этого года Парфенов объявил о планах выпускать ее на своем YouTube-канале Parfenon. В настоящее время на канале опубликовано восемь выпусков.

В 2015 году телекомпания НТВ решила застолбить бренд «Намедни» и обратилась в Роспатент. Заявка подана на регистрацию товарного знака. В апреле 2019 г. телеканал НТВ анонсировал документальный сериал под рабочим названием «Намедни».

Намедни Парфенов
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