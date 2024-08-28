С заботой о команде: инструменты, которые помогают избежать выгорания в креативной среде

В креативе и рекламе проблема выгорания стоит остро. Сотрудники не всегда могут «пощупать» результат своего труда, а идеи раз за разом приходится отстаивать перед всей цепочкой людей, принимающих решение. Могут пройти месяцы, а то и годы прежде, чем идеи наконец получат воплощение. Команда Blacklight рассказала Sostav, как бороться с выгоранием и преодолевать кризисы.

Признание проблемы — первый шаг к её решению

В 2024 году игнорировать проблему выгорания на работе — значит закрывать глаза на реальность. Всемирная организация здравоохранения уже признала его болезнью: «синдром эмоционального выгорания на работе» — это официальный диагноз.

По данным Future Forum на 2023 год, более 40% работников диджитал-профессий из США и Европы чувствуют себя выгоревшими. В России показатели схожие — 43% опрошенных в возрасте от 18 до 55 лет сталкивались с профессиональным выгоранием (данные Skillfactory и uForce на 2024 год). Из них 54% не чувствовали мотивацию, 47% приобрели депрессию, а 33% — потеряли уверенность в себе.

Мария Касьянова, исполнительный директор Blacklight: В период ковида у агентства была рекордная прибыль и мы усилили команду. Пока другие говорили о выгорании, мы много работали и чувствовали единение. Впервые мы поняли, что часть команды теряет мотивацию, в 2021. Начались сложности на проектах, раздражительность в коммуникациях. Причем это коснулось совершенно разных сотрудников, вне зависимости от их возраста или опыта работы в агентстве. Стало понятно, что это точно выгорание и нужно что-то срочно делать, иначе есть риск потерять команду.

Первый инструмент. Индекс счастья команд

Важно отслеживать настроение команды, чтобы заботиться об её эмоциональном состоянии. Не всегда психологическое самочувствие человека можно считать (и даже обсудить) при общении в офисе или на рабочих собраниях. Для этого необходим особенный инструмент. Например, во внутреннем HR-боте агентства Blacklight есть функция «Индекс счастья». В середине каждого рабочего дня он присылает сотруднику сообщение и просит оценить собственное состояние по 10-балльной шкале. Бот высчитывает средний показатель за месяц и сообщает результат. К этим данным имеет доступ HR-директор и помогает разобраться в причинах, если это необходимо.

Кроме личных индексов рассчитывается и общий для каждой команды. Это помогает распределять проекты: если у какой-то команды уровень счастья стабильно держится на отметке «8», то они смогут вытянуть проект любой сложности. Если же у команды более двух недель индекс стоит на отметке «4» — они сейчас точно не готовы к проекту с горящими сроками или особенно требовательным клиентом.

В итоге такой простой инструмент позволяет достичь сразу нескольких целей: с одной стороны, руководители могут отслеживать состояние сотрудников и вовремя подключаться к проблеме, а с другой — развивать у команды осознанность и внимательность к собственному состоянию.

Елена Сёмина, HR-директор Blacklight: Бот работает уже год, и, в среднем, 70% сотрудников заполняют его три раза в неделю или чаще. Мы настроили аналитику по результатам так, чтобы можно было видеть изменения состояния команд оперативно. За этот год у меня получилось выявить по меньшей мере шесть кейсов и помочь ребятам справиться со стрессом, не переводя его в этап выгорания. Я тоже регулярно использую бот и заметила, что он помогает круто чекать состояние. Можно сказать, что для команды этот бот стал новой полезной привычкой — почти как ежедневные 10 тыс. шагов, но для ментального здоровья.

Второй инструмент. Тест Хогана для руководителей

Для того чтобы команда взаимодействовала максимально эффективно, руководителям предлагается пройти тест Хогана. Это инструмент, который помогает понять личные качества и стиль поведения лидера команды. Он работает как зеркало, которое показывает, какие сильные стороны есть у человека, а какие моменты могут потребовать внимания и работы над ошибками.

Мария Касьянова, исполнительный директор Blacklight: Тест Хогана позволил мне посмотреть более детально на свои мотиваторы и деструкторы, которые мешают в работе. Особенно интересно сравнивать результаты разных лет: впервые я сдала тест Хогана в 2020 и последний раз в 2024, за это время профиль сильно изменился. Также можно составить «инструкцию про себя» для коллег, чтобы им было проще понимать вас в работе. Это круто работает: как только я начала учитывать типы личностей партнеров и коллег, найти подход к ним стало сильно проще.

Третий инструмент. Гранты на социальные проекты

Знание, что твои труды не только приносят деньги бизнесу, но и делает мир лучше, дарит второе дыхание и помогает найти новые смыслы в работе. Это чувство значимости собственной работы — мощный источник мотивации. Так в Blacklight начали давать гранты на соцпроекты.

Любой сотрудник может придумать идею, обосновать её социальное значение и получить от агентства бюджеты на реализацию.

Например, один из таких проектов — «Непослушные». Это проект-напоминание родителям о важности языка любви и поддержки в общении с ребенком. Пригласили к партнёрству сервис подбора психологов Alter и проект sloooshai — они помогли перевести токсичные фразы родителей на язык позитивных убеждений. А затем команда создала парные стикеры с обеими вариантами фраз и развесила на фасады зданий в Москве. Этот проект получил огласку в СМИ и соцсетях, а также — попал в шорт-лист Effie.

Ещё один пример такого проекта — «Это мне по силам» для фонда «Подари жизнь». Здесь целью стала не только огласка и формирование доверия к фонду, но и помощь детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Важная часть проекта — фирменный мерч. Вырученные средства с его продаж пошли на благотворительность.

После был запущен ещё один благотворительный проект «Значим», который призывал людей стать наставниками для детей из детских домов. Совместно с 7 фондами были разработаны и размещены в городе стикеры, которые отражают, как оставшимся без родителей подросткам бывает страшно заявить о себе миру и найти свою дорогу.

Четвертый инструмент. Выездные корпоративы

Выездные корпоративы всей компанией на несколько дней могут стать для агентства ежегодной традицией. Такие выезды помогают решить сразу две задачи:

Смена локации позволяет перезагрузиться, освежить голову, отвлечься от рабочих процессов. Для творческих команд, которые живут в режиме вечных горящих дедлайнов, это особенно важно.

Совместные поездки — отличная возможность узнать своих коллег поближе и укрепить командный дух. В неформальной обстановке мы можем увидеть коллег с той стороны, с которой никогда не увидели бы в пределах офиса. Это способствует формированию более крепких связей и доверия внутри команды.

Пятый инструмент. Коучинг для руководителей

Работа руководителей с квалифицированным кочуем — не блажь, а необходимость для планомерного развития компании. Лидер команды — это тот, кто способен влиять на общие настроения в коллективе, мотивировать, подсвечивать сильные стороны сотрудников.

Профессиональный коуч учит руководителей сохранять ясность ума и концентрацию. Внутри компании создается комьюнити лидеров, которые делятся кейсами взаимодействия с коллегами, а также поддерживают друг друга.

Шестой инструмент. Сессии с психологом для сотрудников

Важно помогать сотрудникам и их руководителям сохранять психологический баланс. Например, можно подружиться с сервисами подбора психологов. Запрос не обязательно должен быть связан с работой: психологическую поддержку может получить каждый, кто в ней нуждается. Конечно, всё, что обсуждается на сессиях, строго остается только между сотрудником и терапевтом.

Все эти инструменты хорошо работают в комплексе. Они не только помогают сохранить нужную эффективность на проектах в годы всеобщей турбулентности, но и позволяют бережно отнестись к сотрудникам, позаботиться об их состоянии, избежать увольнений и укрепить связи в команде.