Эра маркетингового импрессионизма: ежегодный отчет НРА о трансформации рекламной индустрии

Национальный Рекламный Альянс (НРА) представил ежегодный индустриальный отчет, оформленный в стилистике импрессионизма как метафоре восприятия быстро меняющейся реальности. Авторы материалов акцентируют внимание на необходимости трансформации подходов к коммуникации в условиях стремительных изменений медиасреды, технологий и потребительского поведения. Sostav делится основными инсайтами и тезисами отчета.

В трех разделах эксперты НРА совместно с лидерами телерекламной индустрии проанализировали ключевые тренды 2024 года, обозначили изменения в поведении потребителя и дали оценку влияния ТВ на выстраивание эмоциональных связей с аудиторией.

Лариса Щипанова, руководитель департамента бизнес-аналитики, маркетинга и коммуникаций НСК, член редакции индустриального отчета НРА: Отчет формулирует новую стратегию перехода индустрии к эре «маркетингового импрессионизма», где ключевая задача — формирование долгосрочных отношений с аудиторией через эмоционально значимые коммуникации. Основными элементами становятся персонализация, интеграция брендов в культурный контекст и стирание границ между маркетингом, искусством и развлечениями.

Глава 1. Движение — анализ динамики рекламного рынка России в 2024 году

Рост рынка. Согласно оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем рынка российской рекламы в 2024 году составил 904 млрд руб., что на 24% выше показателей предыдущего года.

Телевизионный сегмент. В 2024 году в НРА на все направления ТВ пришли 652 новых рекламодателя, 192 текущих увеличили рекламные бюджеты на 23%.

Изменение структуры телерекламного рынка: увеличение доли брендинговой рекламы и преобладание российских рекламодателей.

Глава 2. Впечатление — фокус на эмоциональную связь с потребителем

Новые ориентиры: потребителям важна эмоциональная связь с брендами.

Ключевые запросы: искренность, человечность в коммуникации, соответствие ценностям.

Фокус брендов: создание ярких впечатлений вместо стандартного предложения товаров и услуг.

Глава 3. Перспектива — трансформация маркетинга в цифровую эпоху

Смена парадигмы: переход от классических правил к новым маркетинговым стратегиям.

Цифровая эпоха: адаптация к потребностям «цифрового» поколения.

Новые инструменты: развитие эффективных методов взаимодействия с аудиторией.

Полную версию отчета можно посмотреть здесь.