Премия Топ-менеджеры НПБК представила лауреатов 2023 года

17 ноября на торжественной церемонии награды получили лауреаты премии Топ-менеджеры НПБК. Объявление победителей прошло в Lotte Hotel Moscow на гала-ужине, посвящённом 145-летию российской рекламы и 30-летнему юбилею АКАР. В этом году среди награждённых лауреатов — Тина Канделаки и Антон Златопольский, а награду «Лучший ведущий страны» получил Андрей Малахов.

Премия учреждена в 2019 году Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР). Она охватывает разные направления индустрии, такие как: медиа, агентства и бренды. Но главная её цель — поиск и признание заслуг самых эффективных топ-менеджеров в области бизнес-коммуникаций.

Валентин Смоляков, генеральный директор премии Топ-менеджеры НПБК, первый вице-президент и исполнительный директор АКАР: В этом году прошла грандиозная серия мероприятий, которая сопровождалась двумя юбилеями — это 145-летие российской рекламной отрасли и 30-летие Ассоциации коммуникационных агентств России. За эффективностью маркетинговой индустрии стоят реальные люди. Кто из них занимает лидирующие места, мы узнали 17 ноября на торжественной церемонии награждения. Премия объединила весь цвет российского маркетинга и индустрии бизнес-коммуникаций. На этот год у нас грандиозные планы. С поддержкой активных игроков отрасли мы хотим заявить о колоссальном вкладе рекламного бизнеса в развитие общества и экономики страны.

Специальные награды

Индустриальный вклад

Омельницкий Борис Анатольевич — президент АРИР;

Максимов Денис Анатольевич — управляющий директор Media Direction Group.

Прорыв года

Мирзоян Роберт Георгиевич — исполнительный директор ГК Russ.

Trendsetter

Златопольский Антон Андреевич — генеральный директор телеканала «Россия» (ВГТРК).

Устойчивый успех

Цыпер Андрей Сергеевич — исполнительный директор по медиа Rambler&Co;

Веснина Наталья Вячеславовна — генеральный директор медиахолдинга Independent Media.

Лучший ведущий страны

Малахов Андрей Николаевич

Блок Агентства

Направление Медиаагентства

Шкляев Михаил Юрьевич — главный управляющий директор OKKAM (ex dentsu Russia) ;

; Андреев Станислав Владимирович — CEO «СберМаркетинга»;

Белоглазов Сергей Владимирович — первый вице-президент ГК «Родная Речь» ;

; Куликов Александр Владимирович — главный операционный директор группы компаний Игроник ;

; Ельчинова Мария Алексеевна — генеральный директор SkyTECknowlogy ;

; Северная Вероника Анатольевна — генеральный директор NMi Group / MultiTEC;

/ MultiTEC; Докучаева Анна Викторовна — исполнительный директор VOLT Media Direction Group.

Направление Сейлз-хаус

Дмитриева Наталья Викторовна — генеральный директор «СберСеллера»;

Филия Алексей Сергеевич — директор департамента стратегии и развития рекламных продуктов сейлз-хауса «Газпром-Медиа»;

Турова Марина Владимировна — директор департамента продаж и коммуникаций с телеканалами сейлз-хауса «Газпром-Медиа».

Направление Маркетинговые агентства

Кремер Алена Игоревна — управляющий партнёр DPG Russia ;

; Леонова Елена Владимировна — Генеральный директор Progression Group.

Направление Брендинговые агентства

Луканина Анна Михайловна — управляющий партнёр брендингового агентства Depot .

Направление Out-of-home агентства

Кротов Александр Васильевич — генеральный директор «Восток-Медиа».

Блок Медиа

Направление Телевидение

Акопов Александр Завенович — генеральный директор телеканала СТС (АО «СТС»);

(АО «СТС»); Бекасов Евгений Владимирович — главный редактор телеканала «Россия-24» (ВГТРК);

Тюлин Владимир Владимирович — генеральный директор РЕН ТВ (АО «Национальная Медиа Группа»);

Водахов Аркадий Асланбекович — генеральный продюсер АО «ТНТ-Телесеть»;

Ситковский Илья Викторович — заместитель генерального директора, исполнительный директор AO «Телекомпания НТВ» ;

; Оганесян Рубен Григорьевич — генеральный продюсер семейного канала «Солнце»;

Шепин Петр Леонидович — коммерческий директор АО «Первый канал».

Направление Медиахолдинги

Канделаки Тина — управляющий директор ООО «ГПМ РТВ»;

Слащёва Юлиана Юрьевна — генеральный директор ООО «Союзмультфильм».

Направление Паблишеры / Мультимедийные издатели

Новиков Руслан Юрьевич — генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты».

Направление Радио

Терещук Вадим Игоревич — генеральный директор ООО «ГПМ Радио».

Направление Интернет

Сучков Антон Юрьевич — управляющий директор спортивного портала «Чемпионат».

Направление Информационные агентства

Ланюгова Светлана Николаевна — коммерческий директор информационного агентства России ТАСС.

Направление Пресса

Гусев Павел Николаевич — главный редактор газеты «Московский комсомолец» (ЗАО «Редакция газеты "Московский комсомолец"»).

Направление Социальная ответственность

Приезжева Антонина Аркадьевна — директор по персоналу АО «Газпром-Медиа Холдинг»;

Малявина София Андреевна — генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Блок Бренды

Категория Беттинг и лотереи

Костякова Ольга Александровна — руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью компании «Национальная лотерея»;

Запольских Александр Владимирович — маркетинг-директор Winline.

Категория Госсектор

Вадьяева Екатерина Алексеевна — главный советник ГлавУпДК при МИД России;

Ловков Владимир Андреевич — медиа-директор АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания».

Категория Коммуникации

Зиборова Ольга Николаевна — вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС.

Категория Недвижимость

Лебедев Александр Владимирович — директор по маркетингу и рекламе ГК ФСК;

Шелухина Юлия Юрьевна — директор по маркетингу и рекламе Level Group.

Категория Ритейл

Алексеева Елена Михайловна — старший вице-президент по маркетингу и развитию цифровых технологий Gloria Jeans;

Большаков Василий Владимирович — директор по маркетингу и цифровому опыту клиента группы «М.Видео-Эльдорадо»;

Осокин Андрей Анатольевич — директор по маркетингу, член правления «Детского мира».

Категория Фармацевтика

Черногорцева Снежана Юрьевна — заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО «Валента Фарм».

Категория Финансовый сектор

Баженов Геннадий Алексеевич — вице-президент, руководитель службы планирования и размещения рекламы департамента маркетинга и рекламы банка ВТБ (ПАО).

Категория E-commerce

Дорожок Олег Евгеньевич — директор по маркетингу и монетизации Ozon.

Категория IT и инновации

Чеклов Дмитрий Сергеевич — CEO HybridGlobal.

Блок Инфраструктурные компании