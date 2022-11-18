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18.11.2022 в 19:10

Новый год в Москве пройдёт без фейерверков и массовых уличных концертов

К зимним праздникам столицу украсят, также будут открыты парки, катки и площадки фестиваля «Путешествие в Рождество»

Более 80% москвичей поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. При этом 52% жителей столицы выступили за отказ от массовых уличных концертов в этом году. О результатах голосования за формат празднования, которое проходило на сайте проекта «Активный гражданин», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.

«За два с половиной дня своё мнение высказали около 300 тысяч человек. Позиция горожан выражена предельно ясно и консолидировано. На протяжении всего голосования более 80% участников поддерживали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города», — написал Собянин, уточнив, что при этом 29% высказались за обычный формат празднования, а 52% предложили в этом году воздержаться от массовых уличных концертов.

«Спасибо, друзья, за активную позицию. Ваше решение будет реализовано», — отметил мэр.

Фейерверки проводиться также не будут. «От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу», — пояснил Собянин.

Он также указал, что в столице состоятся многочисленные новогодние и рождественские ёлки. «В праздничные дни всех желающих ждут парки, катки и площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», где можно будет зарядиться бодростью и хорошим настроением», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, по договорённости с бизнесом часть их прибыли и все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и праздничных мероприятий будут направлены на поддержку воинов, их семей и восстановление пострадавших районов, добавил мэр столицы.

Согласно ноябрьскому опросу ВЦИОМ, большинство россиян (70%) высказались за праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений. По мнению 14%, отказываться от праздничного оформления города не надо, даже если потребуются средства на приобретение новой иллюминации. За полный отказ от украшения городов, населённых пунктов высказался каждый восьмой респондент (12%).

Новый год
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