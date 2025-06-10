Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.06.2025 в 10:15

Новый бьюти-оккейжн и романтика нулевых

Какие маркетинговые инструменты использовать, чтобы привлечь зумеров

Что, если отказаться от классических распаковок или съемки бьюти-рутины, когда нужно громко заявить о новой коллекции косметики российского бренда? Команда креативного digital-агентства агентства TMG пошла оригинальным путем и не только справилась с поставленной задачей, но и завоевала второе место в номинации FASHION & STYLE & BEAUTY на прошедшей премии Silver Mercury Awards XXVI. Авторы проекта рассказали, что позволило им достичь успеха и как вовлечь зумеров в контент, которым и так переполнен интернет.

Задача со звездочкой: привлечь аудиторию, с которой все говорят одинаково

На рынке ежемесячно дебютируют десятки косметических линеек: бренды стараются выделиться среди этого многообразия, но большинство релизов сводится к тому, что блогеры снимают туториалы в ванной или делают типовые распаковки, которые в конце концов надоедают.

Поколение Z выросло в цифровой среде, при этом 86% пользователей игнорируют традиционные форматы рекламы (NN/g, 2020). Поэтому новым вызовом для креативной команды стала разработка digital-проекта в поддержку лимитированной коллекции косметики для молодежи — аудитории, которая отличается вкусом, избирательностью и стремлением проявляться ярче, чем их предшественники. А как рассказать требовательным зумерам о новом продукте, если привычные способы их уже не удивляют?

Нестандартный микс, который пробил баннерную слепоту

Быстрое погружение в проблематику: у девушек повод накраситься есть всегда, но когда спешишь на вечеринку, времени обычно остается предательски мало. В итоге образ завершается по пути, на глазах у сотен пассажиров общественного транспорта или в такси. Последнее и навело команду на мысль, что можно объединить формат carpool karaoke и тест-драйв косметики. Так родился новый бьюти-оккейжн — макияж в дороге.

Ностальгия, эксцентрика и живой контент

Агентство сделало ставку на реальную жизнь и вместо студийных съемок и идеального света запустило серию live-видео с участием популярных артистов и блогеров. Все, как в жизни: девчонки собираются в такси и при плохом освещении, в тряске, за ограниченное время делают макияж с помощью новых продуктов декоративной косметики. Разумеется, в дороге они поют! «Плохая девочка», «Ну где же ручки», «Крошка моя» и другие хиты нулевых вызывают ностальгию, классные луки в ретростиле — желание присоединиться к тусовке, а вместе с этим и попробовать продукцию бренда.

Мария Яковлева, генеральный директор TMG Agency:

Мы сознательно ушли от «правильной» подачи. Кричащие цвета, излишняя эмоциональность и в некотором смысле ситуация SOS — это провокация, которая запала в сердца нашей аудитории и одновременно растопила их, ведь сборы на вечеринку — процесс, знакомый каждой девушке.

Кампанию запустили в new media — ВКонтакте и TikTok, а также в рекламной сети Яндекса. В результате охватили более 10 млн. пользователей, добились 74 тыс. переходов на маркетплейсы с рекордным показателем CTR 20% и увеличили продажи на 30% за период проведения кампании.

Что использовали:

  • Посевы в сообществах Telegram и VK со ссылкой перехода на сообщества бренда
  • VK: продвижение в клипах, ленте и из ленты сообщества — со ссылками на Ozon и Wildberries;
  • Видео в TiKTok с возможностью перехода на канал бренда в TikTok;
  • Рекламу в «Я.Директ» — со ссылками на Ozon и Wildberries.

Почему это откликнулось?

  • Live-формат ближе и понятнее аудитории: по данным TikTok Research 2023, 78% зумеров лучше реагируют именно на live-контент, чем на постановочные видео.
  • Правильно подобранные герои: звезда 2000-х Анна Плетнева, творческая и смешная Маш Милаш, любимица зумеров Аня Покров и адепт экстремального вождения Екатерина Тюрина, которая идеально подошла на роль ведущей, показали, что такое макияж в реальных условиях.
  • Вайб нулевых: команда подхватила волну популярности треков 25-летней давности и сделала это фишкой проекта.
  • Образы из «Стиляг»: ярко-розовые пиджаки, эффектные прически и дух перемен — мода циклична, но некоторые элементы актуальны вне времени.
  • Продукты в стиле Y2K: цвета и фактуры декоративной косметики полностью отражают настроение тех времен;
  • До боли знакомая ситуация: вечеринки реально начинаются со сборов, и даже в дороге — это особая атмосфера.

Даниил Поздняков, исполнительный директор TMG Agency:

Чтобы по-новому представить коллекцию косметики столь искушенной аудитории, как поколение Z, мы создали кампанию, где продукт стал частью развлечения — без навязывания, но с сильной эмоциональной привязкой. А трафик вели не только на страницы бренда, но и напрямую в маркетплейсы, сократив путь до покупки.

Тренды, которые цепляют

Топ-5 идей, к которым рекомендуют присмотреться эксперты TMG Agency при разработке маркетинговых digital-стратегий в 2025 году:

  • Дружба. Если ваши кампании нацелены на зумеров, выстраивайте коммуникацию на базе теплых человеческих отношений, поддержки и отзывчивости. Мир, дружба, жвачка — это философия, которая объединяет людей и повышает лояльность к бренду.
  • Коммьюнити. Развивайте сообщества бренда до того, как запустите кампанию. Стратегия работает, если заранее подготовить почту — тогда и урожай будет хорошим.
  • Честность (она же true’шность). Современные пользователи не терпят фальши. Если реклама не вписывается в их стиль жизни и привычную рутину, они быстро теряют интерес или вообще не замечают ваше сообщение.
  • Сопричастность. Чтобы месседж отозвался в сердцах вашей аудитории, используйте реальные истории из жизни, которые вызывают настоящие эмоции. Так пользователям проще идентифицировать себя с продуктом или брендом и разделить вашу идею.
  • Нулевые. С одной стороны, ностальгия по нулевым — явление необыкновенное, ведь тогда зумеры только начали появляться на свет. С другой, став старше, они начали разделять любовь к музыке и стилю 2000-х и теперь с удовольствием подхватывают лейтмотивы и тренды с участием близких по духу инфлюенсеров.
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Digital-агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.