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16.10.2019 в 13:40

Новые орнаменты и сочетание фактур: ТМ «Националь» сменила дизайн упаковок

Это первый редизайн за 11 лет

Один из ведущих производителей фасованных круп в России — агрохолдинг «АФГ Националь» — провел рестайлинг флагманского бренда. Торговая марка «Националь» получила новый дизайн упаковок, унифицированный для всей продуктовой линейки. Новый дизайн призван повысить узнаваемость и заметность продукции на полке, а также обеспечить целостность визуального образа бренда.

Елизавета Богданова, директор по маркетингу ГК «АФГ Националь»:

«Националь» — наш фронт-бренд, на который приходится до 70% продаж круп, к тому же именно он звучит в названии холдинга. Дизайн упаковок базового ассортимента, включающего рис «Краснодарский», рис «Золотистый», гречку, манку и другие традиционные крупы, ни разу не менялся с момента выхода на рынок в 2008 году. Поэтому сделать рестайлинг «Националь» — гиперответственная и крайне сложная задача, на решение которой у нас ушёл год.

В основе решения — стилизованная обечайка, на которую нанесены индивидуальные легко узнаваемые орнаменты, разработанные для каждого SKU. Название продукта, который содержится в пачке, стало крупнее и заметнее.

После редизайна До редизайна После редизайна До редизайна После редизайна До редизайна После редизайна До редизайна

Внедрены элементы инфографики — пиктограммы позволяют потребителю быстро получить информацию о продукте: вес, состав, пищевую ценность. Красный логотип «Националь» с белой окантовкой является фирменным знаком качества бренда, поэтому его размер и место расположения сохранены.

Елизавета Богданова, директор по маркетингу ГК «АФГ Националь»:

В процессе рестайлинга было разработано 15 концепций нового дизайна упаковки. В течение двух месяцев проводились масштабные исследования среди постоянных покупателей круп с выборкой более двух тысяч человек с использованием технологий Eye tracking (отслеживание перемещения зрачка респондента через вебкамеру для определения направления и точек фиксации взгляда) и DesignNavigator (интерактивное исследование-опрос).

В рамках исследований были протестированы действующие дизайны и новые концепции в сравнении с конкурентным окружением, на основании чего были внесены изменения в итоговый дизайн. Финальная концепция была протестирована путём визуализации на полке.

В рамках рестайлинга агрохолдинг первым на рынке ввёл в упаковку сочетание глянцевой и матовой фактур. Обечайка с орнаментом — яркая и глянцевая, чтобы выделяться на полке магазина. Бока и бэк пачки покрыты матовым лаком для создания тактильного эффекта. По центру пачки — прозрачное окно, чтобы потребитель мог хорошо рассмотреть товар.

Ольга Егорова, директор по работе с клиентами Main Target Group :

Наше агентство занимается размещением бренда «Националь» на ТВ. Новую упаковку мы интегрируем прежде всего в кулинарные рубрики и программы. Новая упаковка стала более современная, динамичная и узнаваемая. Увидев ее на экране, потребитель легко считает ее и на полке в магазине.

На сегодняшний день ассортимент ТМ «Националь» включает 67 наименований круп и бобовых с разной фасовкой. Отгрузка продукции ТМ «Националь» в новой упаковке в торговые сети начнется в середине октября 2019 года. Последовательный переход на новую упаковку будет проводиться по мере срабатывания старой.

Main Target Group Националь
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