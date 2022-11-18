41% россиян не планируют смотреть телевизионные огоньки в новогоднюю ночь

41% россиян не собираются смотреть телевизионные огоньки в новогоднюю ночь. 33% опрошенных включат развлекательные ТВ-программы для фона. Смотреть новогодние телепередачи 31 декабря планируют всего 12% респондентов. Опрос провели аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, его результаты опубликованы на сайте компании.

Согласно данным SuperJob, женщины чаще мужчин предпочитают встречать Новый год за просмотром новогодних огоньков по ТВ: 15% против 9% соответственно. А вот без развлекательных шоу в новогоднюю ночь чаще обходятся мужчины: 46 против 36%. Тех, кто включит новогодние огоньки 31 декабря, больше среди россиян, имеющих детей.

Кроме того, сервис приводит список артистов, которых телезрители больше всего хотели бы видеть в новогодних огоньках-2023 (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний):

Николай Басков Алла Пугачева Шаман Полина Гагарина Зиверт Леонид Агутин Филипп Киркоров Дима Билан Олег Газманов Григорий Лепс Дмитрий Маликов Тимати Иван Ургант Владимир Пресняков Лев Лещенко

SuperJob провёл опрос 2 тыс. респондентов в период 1—17 ноября 2022 года. В исследовании приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из всех округов страны.

По данным SuperJob, в прошлом году 40% россиян не собирались смотреть новогодние огоньки в первую ночь 2022 года. Своё решение опрошенные чаще всего объясняли слишком традиционным составом артистов или принципиальным отказом от телевизора.