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18+
18.11.2022 в 14:25

41% россиян не планируют смотреть телевизионные огоньки в новогоднюю ночь

Те, кто намерен включить развлекательные шоу, больше всего хотели бы видеть в них Николая Баскова и Аллу Пугачёву

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41% россиян не собираются смотреть телевизионные огоньки в новогоднюю ночь. 33% опрошенных включат развлекательные ТВ-программы для фона. Смотреть новогодние телепередачи 31 декабря планируют всего 12% респондентов. Опрос провели аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, его результаты опубликованы на сайте компании.

Согласно данным SuperJob, женщины чаще мужчин предпочитают встречать Новый год за просмотром новогодних огоньков по ТВ: 15% против 9% соответственно. А вот без развлекательных шоу в новогоднюю ночь чаще обходятся мужчины: 46 против 36%. Тех, кто включит новогодние огоньки 31 декабря, больше среди россиян, имеющих детей.

Фото: SuperJob

Кроме того, сервис приводит список артистов, которых телезрители больше всего хотели бы видеть в новогодних огоньках-2023 (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний):

  1. Николай Басков
  2. Алла Пугачева
  3. Шаман
  4. Полина Гагарина
  5. Зиверт
  6. Леонид Агутин
  7. Филипп Киркоров
  8. Дима Билан
  9. Олег Газманов
  10. Григорий Лепс
  11. Дмитрий Маликов
  12. Тимати
  13. Иван Ургант
  14. Владимир Пресняков
  15. Лев Лещенко

SuperJob провёл опрос 2 тыс. респондентов в период 1—17 ноября 2022 года. В исследовании приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из всех округов страны.

По данным SuperJob, в прошлом году 40% россиян не собирались смотреть новогодние огоньки в первую ночь 2022 года. Своё решение опрошенные чаще всего объясняли слишком традиционным составом артистов или принципиальным отказом от телевизора.

Superjob
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