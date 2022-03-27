Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам Невзорова и некоторым СМИ

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту журналиста Александра Невзорова. Решение о блокировке принято на основании ст. 15.3 федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», следует из данных на сайте ведомства.

Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело о публичном распространении фейков о действиях Вооруженных сил России. Так, журналист разместил на своей страницы в Instagram (соцсеть и её владелец компания Meta признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) на Youtube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».



Кроме того, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкого таблоида Bild, литовскому порталу Delfi и интернет-изданию «Полигон». Издания блокируются в соответствии с российскими законами, которые запрещают распространять недостоверную общественно значимую информацию, а также размещать в интернете призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.