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30.10.2026 в 10:20

«Новая газета»* объявила о прекращении деятельности

Редакция покинет здание в Потаповском переулке в Москве 9 ноября

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Российская «Новая газета» (*признана Минюстом иностранным агентом) объявила о прекращении работы. Издание выходило с апреля 1993 года. Об этом сообщил главный редактор Сергей Соколов в обращении к читателям.

Накануне редакция получила предписание о выселении из здания в Потаповском переулке в Москве, где журналисты работали последние 29 лет. Одновременно была отключена система донатов, через которую издание получало пожертвования от читателей.

По словам Соколова, после начала специальной военной операциии в 2022 году интернет-ресурсы газеты заблокировали, типографию изъяли, а регистрацию СМИ аннулировали. Многие журналисты получили статус иностранных агентов и покинули страну.

В сентябре 2026 года Минюст признал иностранным агентом всю редакцию, включив в список более 100 журналистов и авторов.

Сотрудники должны освободить здание редакции 9 ноября.

издательство
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