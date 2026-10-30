«Новая газета»* объявила о прекращении деятельности

Российская «Новая газета» (*признана Минюстом иностранным агентом) объявила о прекращении работы. Издание выходило с апреля 1993 года. Об этом сообщил главный редактор Сергей Соколов в обращении к читателям.

Накануне редакция получила предписание о выселении из здания в Потаповском переулке в Москве, где журналисты работали последние 29 лет. Одновременно была отключена система донатов, через которую издание получало пожертвования от читателей.

По словам Соколова, после начала специальной военной операциии в 2022 году интернет-ресурсы газеты заблокировали, типографию изъяли, а регистрацию СМИ аннулировали. Многие журналисты получили статус иностранных агентов и покинули страну.

В сентябре 2026 года Минюст признал иностранным агентом всю редакцию, включив в список более 100 журналистов и авторов.

Сотрудники должны освободить здание редакции 9 ноября.