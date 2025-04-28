Основатель бренда Noun требует 194 млн рублей за свою долю в обанкротившейся компании

Основатель бренда женской одежды Noun Семен Пименов подал заявление о включении своих требований на сумму 194 млн руб. в дело о банкротстве компании, сообщается в материалах суда. Юридическое лицо Noun — ООО «Модная розница» — было признано несостоятельным по собственному заявлению, а процедура наблюдения была введена до 13 июня 2025 года. На данный момент заявление Пименова оставлено без движения до 16 мая. На это обращает внимание портал Shopper’s.

Пименов заявил изданию, что хочет получить стоимость своей доли, которая не была ему выплачена в процессе продажи компании. В 2022 году фонд основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко инвестировал в Noun 290 млн руб., а в июле 2024 года выкупил все активы бренда. В результате доля Пименова в 54,5% перешла к «Тилтех капиталу», что, по словам предпринимателя, привело к потере бизнеса и необходимости покинуть компанию без компенсации.

Предприниматель отметил, что подал заявление в суд для защиты «своих законных интересов и репутации человека, который стоял у истоков бренда и вложил в него годы жизни». По мнению Пименова, его бизнес был доведен до процедуры банкротства после того, как контроль компании перешел к инвесторам. Он выразил надежду, что его требования будут удовлетворены после расчета с кредиторами третьей очереди.

На конец 2023 года сеть состояла из 20 магазинов, однако на данный момент все они закрыты. В рамках процедуры банкротства «Тилтех» предъявляет требование на сумму 297 млн руб., из которых 250 млн руб. составляют основной долг, а 47 млн руб. — проценты.