58% потребителей в России относятся лояльно к локальным брендам

58% российских потребителей наиболее лояльно относятся к тем брендам, которые были изначально локальными или локализовались за 2022 год. 32% опрошенных относятся лояльно к зарубежным брендам. Таковы данные исследования NMi Group и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которые представила исполнительный директор NMi Ирина Михеева на сессии «Бренды по любви: как медиа работают на доверие потребителей» в рамках Национального рекламного форума.

В числе ключевых трендов эксперт назвала формирование доверия, омниканальность, развитие электронной коммерции и работу с долгострой с планомерным увеличением объёма медиа-инвестиций.

Наибольшее доверие к бренду у россиян вызывает полученный опыт (об этом заявили 60% респондентов), позиционирование компании (47%), целевой медиа-микс (40%) и креатив (30%). На последних строчках в списке немедийная коммуникация (17%) и амбассадор бренда (13%). Михеева отметила, что построение доверия через опыт является ключевым фактором для компаний.

Согласно исследованию, бренды много вкладывали в инструменты, работающие на целевое действие. Также они улучшали качество рекламных коммуникаций, развивали собственные каналы и работали с инфлюенсерами.

В ближайшей перспективе, по словам эксперта, мощным источником для роста бизнеса станет электронная коммерция. 65% рекламодателей положительно относятся к применению e-commerce в сплите. 64% хотят использовать e-com канал в своём медиа-миксе в следующем году.

Большинство компаний смотрят в будущее с оптимизмом. Так, 78% брендов намерены вкладываться в медиа в 2024 году. 61% хочет увеличить медиа-инвестиции.

Рекламодатели будут вкладываться в интернет (такое мнение высказали 77% опрошенных), телевидение (64%), формирование эффективных стратегий продвижения (46%). 61% будет использовать OLV и наращивать долю видеоразмещений.