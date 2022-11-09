Чистая прибыль Nissan сократилась втрое за квартал в связи с уходом из России

Во втором финансовом квартале японский автопроизводитель Nissan сократил чистую прибыль на 36,7% год к году из-за списаний, связанных с уходом из России, следует из отчёта, опубликованного на сайте компании. В июле-сентябре 2022 года показатель составил почти 17,4 млрд японских иен ($119,2 млн) по сравнению с 54,1 млрд иен годом ранее. Единовременное списание из-за ухода с российского рынка составило 24,1 млрд иен ($165 млн).

Квартальная выручка компании выросла на 30%, достигнув 2,5 трлн иен, операционная прибыль увеличилась на 45% — до 91,7 млрд иен, говорится в отчёте.

Nissan ухудшила прогноз продаж. По итогам текущего финансового года компания планирует реализовать 3,7 млн автомобилей против ранее прогнозируемых 4 млн.

Автопроизводитель повысил прогноз годовой выручки до 10,9 трлн иен, что предполагает рост на 29% вместо ожидавшегося ранее увеличения на 19%. Годовой грогноз чистой прибыли составляет 155 млрд иен. Он снизился на 28% — ранее прогнозировалось падение на 30%.

В Nissan ожидают, что по итогам финансового года убыток от ухода из России составит примерно 100 млрд иен ($685,9 млн).

В октябре исполнительный комитет Nissan одобрил продажу российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Учреждению перейдут производственные и научно-исследовательские мощности «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.