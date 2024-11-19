Никита Березовский стал управляющим креативным директором агентства Fistashki

Никита Березовский назначен управляющим креативным директором маркетингового агентства Fistashki, сообщили Sostav в компании. Ранее эксперт занимал должность топ-менеджера «Магнита».

На новом посту Никита сосредоточится на создании «сильного креативно-стратегического продукта» и его адаптации под запросы рынка, отметили в агентстве.

Ключевая задача эксперта — внедрение инструментов, способствующих более тесной синхронизации агентства с клиентами, а также развитие подходов, которые помогут командам работать в единой системе ценностей и целей.

Как подчеркнули в Fistashki, миссия эксперта — выстраивание открытого диалога с клиентами, который станет основой для создания востребованных и инновационных решений. Первая цель — наладить эффективные коммуникации, которые будут полезны и ценны для обеих сторон.

Александр Чулков, генеральный директор Fistashki: На протяжении 14 лет существования агентства я всегда считал, что для любого агентства важно иметь в команде людей с клиентской стороны. Мой опыт работы в маркетинге Ferrero и Goodman помогает мне смотреть на нашу работу с точки зрения заказчика, что приносит новые перспективы и способствует выстраиванию диалога в партнерской парадигме с клиентами. Fistashki уже зарекомендовало себя на рынке как агентство, создающее яркие и эффективные digital спецпроекты. С приходом Никиты в команду, я уверен, что мы раскроем и расширим наши экспертизы в креативе.

Никита Березовский, управляющий креативный директор Fistashki: Многие привычные ориентиры и бенчмарки в индустрии исчезли, что создает пространство для переосмысления подходов и формирования нового качества работы. Это время, когда гибкость, готовность к экспериментам и способность слышать клиента становятся ключевыми факторами успеха. Я вижу огромный потенциал в создании креативных решений, которые не только отвечают актуальным запросам, но и помогают формировать тренды, задавая вектор для развития всей индустрии.

Никита Березовский имеет десятилетний опыт работы в маркетинге, брендинге и коммуникациях. С 2020-го по 2023 год он был бренд-директором ретейлера «Магнит». После ухода из компании Никита стал независимым консультантом по росту для малого и среднего бизнеса, стартапов и корпораций.