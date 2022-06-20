В Польше предложили выкупить онкологию в NFT

В Польше придумали, как помочь онкобольным с помощью NFT — благотворительный фонд Alivia совместно с исследовательским институтом онкологии им. Марии Склодовской-Кюри и креаторами Ogilvy запустили диджитал-проект Buy My Cancer («Купи мой рак»).

Авторы инициативы превратили изображения раковых клеток в криптоарт от местных художников. NFT-токены представлены на площадках Vast и OpenSea — каждая серия проекта будет посвящена истории болезни пациентов.

Первая серия NFT-проекта вышла 9 июня — она была посвящена студенту из Кракова Якобу Бурносу, который страдает от агрессивной лимфомы. Собранные средства направят в фонд борьбы с раком Alivia на оплату CAR-T-клеточной терапии — одного из эффективных способов лечения пациентов с редкими видами рака крови.

На лечение одного пациента таким методом может потребоваться до $475 тыс., поэтому сотрудники фонда решили связать проект с NFT-сферой, в которой «много состоятельных инвесторов», отметили авторы проекта.

Ранее сербская арт-активистка Марина Абрамович перевыпустила свой перфоманс «Герой» в формате NFT. Также художница написала «Манифест героев», который основан на её «Манифесте жизни художника» 2011 года. Версия 2022 года адаптирована к событиям новой реальности.