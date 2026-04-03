03.04.2026 в 17:45

Невидимый ИИ: Mimagie создала рекламный ролик для eToro

Менее 5% зрителей заметили использование искусственного интеллекта в видео

3

Креативная студия Mimagie (ex-Miguelivanov) запустила новую рекламную кампанию для платформы для трейдинга и инвестиций eToro во Франции. Для долгосрочной коммуникации бренда Mimagie разработала двух цифровых амбассадоров: Макса и Роксану. Герои адаптируются под форматы, платформы и медиасреды без ограничений традиционного продакшена.

На французском рынке ИИ-контент воспринимается с раздражением, eToro, чья глобальная коммуникация строится на генеративном искусственном интеллекте, нуждался в принципиально другом подходе к французской аудитории. Задача была не «сделать без ИИ», а сделать так, чтобы вопрос не возникал. В результате только менее 5% зрителей заподозрили, что рекламный ролик был создан с помощью искусственного интеллекта.

Mimagie сохранила полноценный режиссерский процесс: тритмент, кастинг, скаутинг локаций, разработку декораций и раскадровку. К работе был привлечен французский оператор с экспертизой в работе с камерой, светом и цветом. ИИ-инструменты подключались на финальном производственном этапе как инструмент точности, а не замены. Особое внимание уделялось актерской игре: команда прорабатывала тончайшие нюансы исполнения, итерация за итерацией, пока результат не совпал с замыслом.

В основе первого ролика лежит культурный инсайт: во Франции не принято говорить о деньгах. eToro это табу ломает, предлагая пользователям открыто обсуждать инвестиционные стратегии. Комедийное столкновение двух героев в центре Парижа превращает продуктовую механику в человеческую историю.

Новые приключения Макса и Роксаны будут выходить на национальном телевидении в течение 2026 года.

Креатив Реклама Mimagie eToro
Видео
другие материалы
