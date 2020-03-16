Netflix заработал в России более 1 млрд рублей за год

В 2019 году онлайн-сервис Netflix заработал в России всего 1 млрд 82 млн рублей, получив 4% в общей выручке, пишет издание Telecom Daily. По версии App Annie сервис назван самым экономически выгодным приложением.

Общий объем рынка онлайн-видео в России в 2019 году составил 27 млрд 71 млн рублей. На конец 2019 года Netflix обслуживал порядка 140 тыс. подписчиков в России, стоимость месячной подписки составила 700 рублей.

В денежном выражении зарубежный сервис сравнялся с такими отечественными игроками рынка как «Кинопоиск» и превзошел TVzavr, Rutube, Start, «Премьер» и сервисы «СТС Медиа». Еще один зарубежный ресурс, который получил 5% в доле рынка — это iTunes.

Как отмечает издание, у «Кинопоиска» аудитория почти в три раза больше, чем у Netflix. Она составляет около 370 тыс. человек. При этом у компании гораздо более дешевая подписка — она составляет 270 рублей в месяц.

Эксперты уверены, что самый главный тормоз в развитии иностранного сервиса на отечественном рынке — это стоимость подписки. В прошлом году в Индии появился бюджетный тариф, составляющий $3 в месяц, а в России он так и не был введен.

Сейчас россиянам доступны три тарифа: базовый, стандартный (с HD) и премиальный (с UHD) от 8 до 12 евро в месяц. По текущему курсу — от 655 до 983 рублей.