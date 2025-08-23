Netflix запускает «астрологические» рекомендации

Netflix представил новую функцию Astrology Hub, которая будет предлагать пользователям персональные рекомендации по фильмам и сериалам, исходя из архетипических характеристик их знака зодиака, пишет Variety.

Каждый из 12 знаков зодиака получил собственную подборку контента: от адреналиновых шоу для Овнов до романтических и мечтательных сериалов для Рыб. Подборки создаются командой Netflix с учетом актуальных трендов и будут обновляться ежегодно в соответствии с зодиакальным календарем.

Так, сейчас в актуальной подборке, например львам рекомендуется посмотреть сериалы «Корона», «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» или «Эмили в Париже. А вот стрельцам предлагают «One Piece. Большой куш», «Ведьмак» или «Красное уведомление».

По словам аналитиков TipRanks, реакция рынка на запуск была осторожной — акции Netflix слегка снизились в день релиза. Это объясняется тем, что инвесторы воспринимают астрологический хаб как нестандартный подход к рекомендациям контента и ждут доказательств его эффективности.



Netflix рассчитывает, что персонализированные подборки по знакам зодиака увеличат вовлеченность пользователей и расширят аудиторию платформы, особенно среди поклонников астрологии.