23.08.2025 в 16:50

Netflix запускает «астрологические» рекомендации

На платформе появятся персонализированные подборки по знакам зодиака

Netflix представил новую функцию Astrology Hub, которая будет предлагать пользователям персональные рекомендации по фильмам и сериалам, исходя из архетипических характеристик их знака зодиака, пишет Variety.

Каждый из 12 знаков зодиака получил собственную подборку контента: от адреналиновых шоу для Овнов до романтических и мечтательных сериалов для Рыб. Подборки создаются командой Netflix с учетом актуальных трендов и будут обновляться ежегодно в соответствии с зодиакальным календарем.

Так, сейчас в актуальной подборке, например львам рекомендуется посмотреть сериалы «Корона», «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» или «Эмили в Париже. А вот стрельцам предлагают «One Piece. Большой куш», «Ведьмак» или «Красное уведомление».

По словам аналитиков TipRanks, реакция рынка на запуск была осторожной — акции Netflix слегка снизились в день релиза. Это объясняется тем, что инвесторы воспринимают астрологический хаб как нестандартный подход к рекомендациям контента и ждут доказательств его эффективности.

Netflix рассчитывает, что персонализированные подборки по знакам зодиака увеличат вовлеченность пользователей и расширят аудиторию платформы, особенно среди поклонников астрологии.

