Netclip взорвали реальность GTA 5 RP: бит, хайп и виртуальный беспредел

Как передать атмосферу одной из самых масштабных ролевых онлайн-игр так, чтобы зритель прочувствовал ее вайб на все 100? Решение — диджитал-ролик, который говорит с аудиторией на ее же языке. В основе — авторский бит и рэп-текст, задающий динамику. Визуально — сочетание художественных сцен, анимации и графических приемов, включая работу с нейросетями. Ключевые образы транслируют знакомые каждому игроку эмоции: девушка, которая буквально «съела мозги» парню, завязывающему кровавую повязку на лбу, мама, нависающая в огромных очках, словно финальный босс. Ролик балансирует на грани дерзости и диджитал-стиля, передавая драйв GTA 5 RP через рваный ритм, эстетику хаоса и символы игрового мира. Команда агентства Netclip рассказала Sostav о том,как удалось достичь таких результатов.
Катерина Недзвецкая, креативный продюсер в Netclip:
Клиент пришел к нам с запросом показать GTA 5 RP через всем знакомые образы — гоночные машины, улицы, динамику. Однако вместе с режиссером Аракелом Затикяном мы предложили более дерзкий и современный подход. Нам не хотелось снимать очередную «Need for Speed» — мы сделали ставку на остроту и провокацию. Так родилась идея речитатива под рэп и бит, созданный специально для проекта, который, используя язык современности, раскрывает инсайты игроков. Визуально мы ушли от клише и собрали хаотичный, насыщенный мир, отражающий дух RP — абсурд, азарт, безграничные возможности.
Для ролика в том числе мы сделали 193 видео-генерации в нейросети Kling 1.6, прежде чем достигли нужного результата. Генерированные сцены движущегося автомобиля мы совмещали с кадрами со съемок, коллажировали с фото и дополняли визуал через MidJourney. Чтобы добиться соответствия, мы подгружали в MidJourney отснятые кадры, заставляя нейросеть выдавать нужные ракурсы. В некоторых случаях дорабатывали кадры вручную — добавляли motion blur и корректировали перспективу, чтобы лучше передать динамику съемки.
Александра Калинина, менеджер по маркетингу GTA 5 RP:
С самого начала нас зацепил этот драйв и неожиданные повороты. Еще на этапе презентации концепций сцена с поцелуем сразу стала одной из фаворитов — нашего «Ромео» резко вышвыривают из машины, а его девушку увозят прочь. Этот момент цепляет эмоционально, потому что в первые секунды ты вообще не понимаешь, смотришь — кино, клип или какую-то безумную историю на полном ходу. А потом вдруг все сходится, и ты уже внутри мира GTA 5 RP. Сцены переплетены между реальностью и виртуальным миром, что делает ролик динамичным и дерзким — именно этого мы и хотели добиться.
Аракел Затикян, режиссер:
«Постой, в смысле ГТА?» — была моя первая реакция на новый проект. Я тут же загорелся идеей решить эту задачу драйвовым образом, основываясь на фишках игры и инсайтах самих геймеров. Сначала получился текст, на текст — мы положили образы. Благодаря молодому рэперу NAAAL и его команде родился бит, и первая демка к нам прилетела прямо с Пхукета — народ все еще проводил свои новогодние праздники. Вопрос о съемке машины решился быстро — вместо перекрытия улиц и дополнительных съемочных дней мы использовали нейросети. Также с их помощью мы создали фоны для хромакея: машина на съемках стояла на месте, а за окнами был зеленый фон. Позже в нейросетях сгенерировали пролетающие улицы под нужными ракурсами и с правильным светом, чтобы добиться реалистичного движения.
Состав творческой группы
Netclip (агентство)
Креативный продюсер: Катерина Недзвецкая
Режиссер: Аракел Затикян
Второй режиссер: Ксения Коробушина
Автор музыки: Дмитрий Орлов (Legend THET)
Исполнитель рэпа: Никита Аладьев (NAAAL)
Ассистент: Ангелина Корнеева
Оператор-постановщик: Денис Сапрыкин
Художник-постановщик: Дмитрий Калашников
Режиссер монтажа: Ярослав Гусев
Менеджер пост-продакшена: Ксения Коробушина
Аккаунтинг: Олеся Думчина
AI Art-director: Герман Капитонов
Волосы/постиж: Виктория Короз
Стилист: Екатерина Тихонова
Гафер: Петр Городничев
Первый ассистент оператора: Александр Прохоров
Фокус-пуллер: Олег Росанов
Плейбек-логгер: Артем Петросян
Постановщик: Дмитрий Донских
Постановщик: Илья Тарасов
Кастинг: Ирина Слободянюк
Актеры: Дмитрий Секачев, Екатерина Миронова, Юлианна Слубская, Алла Лавлинская, Адель Хайруллин, Артур Ахмедов