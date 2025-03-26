Netclip взорвали реальность GTA 5 RP: бит, хайп и виртуальный беспредел

Катерина Недзвецкая, креативный продюсер в Netclip:

Клиент пришел к нам с запросом показать GTA 5 RP через всем знакомые образы — гоночные машины, улицы, динамику. Однако вместе с режиссером Аракелом Затикяном мы предложили более дерзкий и современный подход. Нам не хотелось снимать очередную «Need for Speed» — мы сделали ставку на остроту и провокацию. Так родилась идея речитатива под рэп и бит, созданный специально для проекта, который, используя язык современности, раскрывает инсайты игроков. Визуально мы ушли от клише и собрали хаотичный, насыщенный мир, отражающий дух RP — абсурд, азарт, безграничные возможности.

Для ролика в том числе мы сделали 193 видео-генерации в нейросети Kling 1.6, прежде чем достигли нужного результата. Генерированные сцены движущегося автомобиля мы совмещали с кадрами со съемок, коллажировали с фото и дополняли визуал через MidJourney. Чтобы добиться соответствия, мы подгружали в MidJourney отснятые кадры, заставляя нейросеть выдавать нужные ракурсы. В некоторых случаях дорабатывали кадры вручную — добавляли motion blur и корректировали перспективу, чтобы лучше передать динамику съемки.