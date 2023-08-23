Nestle в России планирует повысить отпускные цены на детское питание на 9%

Компания Nestle с 4 сентября собирается на 9% повысить отпускные цены на продукцию для детей, в том числе на заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), готовые завтраки (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка») и растворимый какао. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компании ритейлерам. Получение такого уведомления изданию подтвердили в одной из крупных сетей. В Nestle от комментариев отказались.

Из текста письма следует, что причиной подорожания детского питания стало «серьёзное снижение курса рубля» — более чем на 30% с начала года, а также, в случае с напитками из какао, — ещё и рост мировых цен на сырьё и сахар.

В Минсельхозе заявили «Ъ», что «дополнительно уточнят» позицию Nestle. При этом в ведомстве подчеркнули, что в целом в России «стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна».

После выхода материала «Коммерсанта» в Минсельхозе сказали «РИА Новости», что в повышении Nestle в России отпускных цен на детское питание «нельзя исключать риска недружественных действий», поскольку акционеры компании — представители недружественной страны.

«Стоит отметить, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны. Вместе с тем на себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие», — прокомментировали в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве также напомнили, что объёмы производства детского питания в России «стабильно растут». В первом полугодии 2023-го выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста вырос на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тыс. тонн.

Как отметил «Ъ» исполнительный директор «Русбренда» (объединяет в том числе производителей детского питания) Алексей Поповичев, ещё одной причиной для повышения отпускных цен мог стать демографический фактор, связанный со снижением рождаемости. Это приводит к сокращению продаж. По данным NielsenIQ, в первом полугодии прошлого года продажи детского питания снизились на 11,2% год к году, а за шесть месяцев этого года — на 2,2%. Продажи готовых завтраков в январе — июне 2023-го сократились на 15% в годовом выражении.