Как продать тысячи канистр автомобильного масла через Wildberries & Russ

Наружная реклама обладает высокой заметностью и широкими охватами — и является важным инструментом для усиления знания о бренде. Благодаря цифровым технологиям и комбинированию каналов продвижения «наружка» оказывает значимый эффект на продажи бренда, в том числе в онлайн-пространстве, обеспечивая низкую стоимость контакта с аудиторией. Объединенная компания Wildberries & Russ в третьем квартале 2024 года провела в наружной рекламе кампанию «Все ищите на WB». В ее рамках на цифровых рекламных конструкциях Russ в городах России размещалась реклама товаров, которые продаются на Wildberries. Данная кампания привлекла внимание целого ряда селлеров, в том числе тех, кто ранее не использовал наружную рекламу в качестве канала продвижения. Одним из таких селлеров стал российский бренд моторных масел Sintec. Подробнее о полученных результатах пресс-служба компании рассказала Sostav.

Проект был реализован с 1 по 28 февраля

Задача

Повысить продажи на маркетплейсе, рассказав о линейке моторных масел на цифровых рекламных конструкциях с максимальным охватом целевой аудитории в Москве и других городах России.

Реализация

Для проведения кампании бренда Sintec в 45 городах России, в том числе в Москве и городах Московской области, были задействованы цифровые конструкции разного формата: билборды, ситиформаты, ситиборды и суперсайты. За месяц число показов превысило 5,3 млн раз.

Результаты

С учетом полученных статистических данных от Wildberries & Russ после завершения рекламной кампании маркетологи бренда Sintec проанализировали ее влияние на бизнес и отметили целый ряд преимуществ наружной рекламы:

Повсеместность

Наружную рекламу нельзя проигнорировать или заблокировать. Она всегда там, на привычном маршруте, встречает водителей, пассажиров общественного транспорта и пешеходов. В отличие от онлайн-рекламы, которую можно легко пропустить или заблокировать с помощью специальных расширений, реклама вне дома постоянно присутствует в поле зрения, обеспечивая тысячи и тысячи контактов с целевыми аудиториями.

Низкая стоимость CPM и частота показов

По сравнению с некоторыми другими видами рекламы, наружная реклама может предложить более низкую стоимость за тысячу контактов (CPM). Большой охват и высокая частота показов позволяют снизить стоимость одного контакта с потенциальным клиентом. Рекламные носители расположены в местах с высокой проходимостью, обеспечивая широкий охват аудитории. Частота показов — один из факторов в оценке эффективности охватной рекламы. В данном кейсе люди на улицах видели креатив Sintec несколько раз за весь период рекламной кампании.

Комплексное использование с цифровым маркетингом

Реклама вне дома не конкурирует с диджитал-маркетингом, а может использоваться в комплексе с онлайн-инструментами как для повышения узнаваемости бренда, так и для продвижения конкретных продуктов.

Бренд использовал тактику продвижения конкретного продукта, с уверенностью, что высокая степень узнаваемости бренда неизбежно повлечет за собой увеличение продаж не только по рекламируемому артикулу, но и по всему бренду Sintec в целом.

Анна Страдова, директор по электронной коммерции Sintec: За февраль нам удалось вырастить продажи бренда Sintec на маркетплейсе Wildberries в 5 раз. В течение марта мы наблюдали значительный прирост интереса к нашему товару, то есть наружная реклама сработала не только в моменте, но и будет работать еще несколько недель после ее завершения.

«Транспорт и сопутствующие товары сегодня наращивают инвестиции в рекламу и по динамике роста входят в топ товарных категорий. За год выручка по ним увеличилась более чем вдвое, как и в e-com. Это говорит о том, что оба канала по опыту селлеров являются релевантными. Наружная реклама, в свою очередь, является охватным медиа, которое позволяет быстро привлечь внимание к бренду и увеличить количество запросов товара на маркетплейсе. Это верхняя часть воронки продаж, быстро и эффективно увеличивающая аудиторию. Разнообразие форматов в наружной рекламе позволяет быстро собрать релевантную программу для любого бренда, особенно в категории автотовары», — рассказал директор по продажам Russ Юрий Усольцев.

Мария Реут, директор по трейд-маркетингу Sintec: Мы убедились, что реклама вне дома является мощным и эффективным инструментом для продвижения бренда, привлечения клиентов и увеличения продаж. Сочетая креативный дизайн и стратегическое размещение с размещением рекламы в интернете, она может стать ключевым элементом успешной маркетинговой стратегии.

«Продажи автотоваров на Wildberries выросли в 2024 году почти вдвое в денежном выражении в сравнении с предыдущим годом. Такая динамика напрямую обусловлена инвестициями в продвижение и рекламу при помощи как инструментов Wildberries, так и инвентаря рекламы вне дома. Все больше продавцов используют такие кросс-канальные стратегии продвижения, отмечая их высокую эффективность и получая высокие результаты. Мы активно работаем над запуском новых технологий и инструментов продвижения, чтобы предоставлять партнерам новые возможности для роста продаж и развития бизнеса», — отметил Сергей Прилуцкий, руководитель подразделения по работе с селлерами платформы продвижения Wildberries & Russ.