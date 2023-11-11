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11.11.2023 в 11:39

Немецкая OBI намерена судиться с бывшей российской «дочкой»

Сеть гипермаркетов подала иск в Арбитражный суд Московской области

Немецкая сеть гипермаркетов строительных материалов OBI подала иск в Арбитражный суд Московской области к своей бывшей российской структуре ООО «ОБИ ФЦ», пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку дел суда.

Немецкая компания обратилась в суд в начале ноября, но подробности дела не раскрываются, иск к производству пока не принят.

Напомним, в марте прошлого года сеть, принадлежавшая немецкой OBI GmbH, объявила о прекращении деятельности в России. Однако российский менеджмент отказался закрывать магазины. В течение года у компании трижды сменился собственник, а онлайн-продажи компании сильно пострадали после длительной приостановки работы.

На фоне финансовых потерь сеть гипермаркетов приняла решение выходить на маркетплейсы. Так, она уже начала продавать товары на «Яндекс.Маркете». Сейчас на «Яндекс.Маркете» доступна половина ассортимента ритейлера — около 20 тыс. товаров. Остальные позиции планируется добавить на площадку в течение следующего года.

OBI
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