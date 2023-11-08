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08.11.2023 в 06:10

OBI начала продавать свои товары на маркетплейсах

Половина ассортимента ритейлера уже представлена «Яндекс.Маркете»

Сеть гипермаркетов строительных материалов OBI выходит на маркетплейсы. Так, она уже начала продавать товары на «Яндекс.Маркете». На такой шаг OBI могла решился в связи со сложностями в развитии, сообщают «Ведомости».

Сейчас на «Яндекс.Маркете» доступна половина ассортимента ритейлера — около 20 тыс. товаров. Остальные позиции планируется добавить на площадку в течение следующего года.

Выход на маркетплейсы позволит OBI расширить географию поставок, отмечает представитель сети. По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, из крупных DIY-сетей с маркетплейсами сотрудничает только «Стройландия», остальные развивают онлайн-продажи самостоятельно. По его мнению, в этом сегменте достаточно сложно конкурировать с другими игроками.

По словам представителя «Яндекс. Маркета», товары для строительства и ремонта (DIY) и товары для дома — одни из самых динамичных категорий площадки. В третьем квартале продажи товаров этой категории совокупно выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Напомним, в марте прошлого года сеть, принадлежавшая немецкой OBI GmbH, объявила о прекращении деятельности в России. Однако российский менеджмент отказался закрывать магазины. В течение года у компании трижды сменился собственник, а онлайн-продажи компании сильно пострадали после длительной приостановки работы.

OBI Яндекс.Маркет Маркетплейс
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