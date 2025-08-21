Нельзя? Еще как «льзя»: бренд FIOLETOVO от The Clients

Фиолетовый цвет для The Clients стал больше, чем фирменный оттенок. Агентство превратило его в философию свободы и создало бренд мерча FIOLETOVO (!C). Он отражает принцип «льзя»: в креативе можно все. Об этом команда рассказала Sostav.

От корпоративного цвета к жизненной философии

Фиолетовый всегда был фирменным цветом The Clients. Но когда команда агентства задумалась о создании собственного мерча, простое решение «давайте сделаем что-то в наших цветах» переросло в нечто большее.

«Мы поняли, что фиолетовый для нас — не просто цвет в брендбуке. Это целая философия работы и жизни», — рассказывает команда The Clients. В русском языке есть выражение «мне фиолетово», которое обычно трактуют как безразличие. Но мы решили переосмыслить его. Для нас «фиолетово» — это про свободу. Это значит фиолетово на рамки, фиолетово на скуку, фиолетово на запреты. Это код нашего подхода к работе: можно предлагать безумные идеи, можно экспериментировать, можно быть странным. В индустрии, где клиенты часто боятся рисковать, мы создали бренд про «льзя».

Так родился FIOLETOVO (!C) — бренд, который транслирует один из ключевых принципов работы агентства: в креативе можно все.

Манифест как декларация творческой свободы

Философия бренда отражена в манифесте, который рассказывает о проектах агентства:

Хлестать елью человека — это жестоко. На бутылке не может быть 8 этикеток. Да кому важна эта мелодия домофона? Вы же просто добавили восклицательный знак. Ролик нельзя снять за 20 секунд. Львиный зад не продаст новый вкус. Нельзя просто взять и макнуть картошку в краску. Нельзя? Еще как «льзя». И теперь у «льзя» есть цвет.

Философия «льзя» пронизывает всю работу агентства: от тишью-сессии до финальной презентации. FIOLETOVO (!C) — логичное продолжение этого подхода, только теперь в формате физических объектов, которые можно носить с собой каждый день.

Первый дроп: фиолетовая база

Дебютная линейка включает четыре базовых айтема: оверсайз-футболку, обвес-антистресс, дутый чехол для ноутбука и экологичный шопер. Все вещи выполнены в минималистичном фиолетовом дизайне с акцентом на типографику.

«Мы создавали эти вещи прежде всего для своей команды — то, что мы сами хотели бы носить каждый день. Но оказалось, что философия "льзя" находит отклик далеко за пределами нашего офиса», — комментирует дизайн-команда The Clients.

Коллаборации и эксперименты

«FIOLETOVO (!C) — это не просто мерч агентства. Это платформа для экспериментов, где мы можем воплощать идеи, которые не всегда уместны в клиентских проектах. Здесь мы сами себе клиенты, и это дает невероятную свободу», — отмечают в The Clients.

Агентство приглашает читателей поделиться в комментариях: на что «фиолетово» им самим и пофантазировать, какие необычные или даже безумные объекты мерча могли бы это воплотить.