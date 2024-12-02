Нелегальные кредиторы стали чаще предлагать услуги в Telegram

С 2021 года в России увеличилось количество нелегальных кредиторов, в том числе маскирующихся под микрофинансовые организации, которые предлагают услуги в Telegram. Таких групп в мессенджере насчитывается сотни. Об этом рассказал директор по безопасности группы компаний Eqvanta Антон Грунтов, его слова приводят «Ведомости».

Привлечение клиентов в закрытые группы нелегальных кредиторов в Telegram напоминает финансовые пирамиды: кредитор формирует реферальную ссылку на свой сервис, владелец ссылки получает процент от суммы, выданной перешедшему по ней клиенту. Клиент делает свою ссылку и направляет её другому потенциальному клиенту, а вознаграждение получают все участники ветки реферальных ссылок.

По данным Центробанка России, за январь-сентябрь 2024 года число нелегальных кредиторов в стране выросло на 1,5% год к году и превысило 1,3 тыс. субъектов. 49% из них действовали в интернете и в основном предлагали частные займы, используя соцсети для рекламы. В 2022 году нелегальных кредиторов насчитывалось 1,7 тыс., 43% из них предлагали свои услуги в соцсетях и мессенджерах.

В этом году ЦБ насчитал несколько десятков каналов, которые через Telegram предлагают пользователям услуги нелегального кредитования.

Причина роста числа нелегалов — меры Центробанка по замедлению темпов кредитования. Заёмные средства становятся менее доступными для людей с повышенной долговой нагрузкой, и они ищут тех, кто готов предоставить им деньги. Кроме того, некоторые недобросовестные микрофинансовые организации передают нелегальным кредиторам своих отказников.

Нелегалы для привлечения клиентов используют рекламные посты в открытых группах на любую тему, а также таргетированную рекламу в сообществах о финансовых услугах в соцсетях и мессенджерах. Кроме того, они расклеивают объявления по городу.

Ранее сообщалось, что в октябре выдача потребительских кредитов в России снизилась на 20,3% относительно сентября, до 2,11 млн.