На Национальном рекламном форуме (НРФ) состоялась дискуссия Комитета фарм-коммуникаций АКАР, посвященная экономике фармацевтического рынка и трансформации подходов к продвижению лекарств. Специальным гостем и сомодератором дискуссии стала Елена Малышева — врач-терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, телеведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» на «Первом канале». Модератором встречи выступил Александр Оганджанян — председатель совета директоров TWIGA CG, сопредседатель Комитета фарм-коммуникаций АКАР.

Елена Малышева раскритиковала подход фармацевтических компаний к маркетингу. По ее мнению, специалисты по продвижению препаратов часто недостаточно погружены в медицинскую специфику, не общаются с врачами и экспертами и поэтому могут давать бизнесу ошибочные рекомендации.

«Не рассчитывайте на маркетологов. Они не в теме», — заявила Малышева во время дискуссии.

По словам телеведущей, проблема начинается с недостатка профессиональной экспертизы внутри маркетинговых команд. Она отметила, что представители фармкомпаний не всегда имеют медицинское образование и могут не понимать особенностей заболеваний, лечения и потребностей пациентов.

«У вас на сегодня дефицит информации, потому что ваши маркетологи не приходят к нам, а вам дают какие-то глупые советы», — обратилась Малышева к представителям фармацевтического бизнеса.

В качестве примера она привела ситуацию с производителем, который выпустил порошки с растительными компонентами для ингаляций. Продукт предлагался в период сезонной аллергии на пыльцу растений. «Но надо быть идиотами, чтобы выпустить порошки с травами для ингаляции. В сезон аллергии на траву», — прокомментировала она.

По мнению Малышевой, подобных ошибок можно избежать, если привлекать к разработке и продвижению препаратов специалистов, которые понимают медицинскую специфику, и регулярно консультироваться с практикующими врачами. «Очень важно, чтобы в производстве этих препаратов участвовали какие-то разумные люди, хотя бы понимающие что-то, — это принципиальный вопрос», — подчеркнула телеведущая.

Она также отметила, что фармкомпаниям необходимо выстраивать коммуникацию с носителями профессиональной медицинской информации. В частности, важно корректно доносить до аудитории сведения о действующих веществах и доступных вариантах терапии, не подменяя медицинскую информацию прямой рекламой конкретного препарата.

Вопрос качества коммуникации, по мнению Малышевой, связан и с выбором рекламных каналов. Она считает, что фармкомпаниям не стоит недооценивать телевидение и строить продвижение исключительно вокруг диджитал-инструментов. «Паровоз — это телевидение. К нему необходимо прицеплять вагоны», — сформулировала она свою позицию, пояснив, что остальные каналы должны усиливать основную коммуникацию и помогать бренду оставаться заметным для аудитории.

Малышева поделилась и собственным опытом продвижения продукта «Диета Елены Малышевой». По ее словам, первые рекламные кампании в диджитал и социальных сетях не дали ожидаемого результата. После перехода к размещению на федеральном телевидении продажи резко выросли. Позднее дополнительный эффект принесло сотрудничество со звездами. При этом телеведущая подчеркнула, что говорит не только как медиаперсона, но и как человек, который самостоятельно прошел путь продвижения и продажи собственного продукта.