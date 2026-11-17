В Москве прошел юбилейный Национальный рекламный форум (НРФ'10). В этом году мероприятие прошло в трехдневном формате и, по оценкам организаторов, объединило порядка 7 тыс. участников.

В рамках открывающей стратегической сессии лидеры индустрии подвели итоги десятилетия. Генеральный директор ГПМ «Реклама» Екатерина Веселкова отметила, что с 2016 года российский рекламный рынок вырос с 360 млрд руб. почти до 1 трлн руб.

Итоги меморандума о традиционных ценностях

Официальная программа началась с подведения первых итогов реализации меморандума о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рекламе. К инициативе АКАР присоединились 13 ведущих индустриальных фестивалей и конкурсов. Эксперты проанализировали 355 проектов за 2023−2025 годы и выбрали 12 победителей в 10 номинациях.

От анализа культурного кода к нейромаркетингу

Генеральный директор «Газпром-Медиа» Александр Жаров представил результаты масштабного исследования культурного кода россиян. Согласно данным холдинга, аудитория сегодня сочетает запрос на патриотические истории и развлекательный контент, позволяющий снять напряжение. Главными качествами героя нашего времени остаются стойкость, стремление к справедливости и широта души, а сам герой должен быть понятным и близким зрителю.

Генеральный директор Национальной медиагруппы (НМГ) Светлана Баланова развеяла миф о том, что реклама 90-х была объективно лучше современной. Специальное нейроисследование НМГ (с использованием ай-трекеров, биобраслета и ЭЭГ) доказало, что эффективность ролика определяет не эпоха, а попадание в поколенческие особенности аудитории, сила завязки, отсутствие визуального перегруза и заметность бренда в кадре.

Рождение нового рынка продвижения

ИИ-агенты стали одной из главных тем юбилейного Национального рекламного форума: потребители все чаще делегируют им поиск, сравнение и покупку товаров, и брендам приходится заново выстраивать способы присутствия в этой цепочке.

Старший вице-президент «Сбера» Владислав Крейнин и генеральный директор «СберМаркетинга» Дмитрий Орченко рассказали о переходе от ручного выполнения задач к созданию мультиагентных систем. В «Сбере» уже более 200 сотрудников создают ИИ-агентов для автоматизации 49 ключевых функций маркетинга, а доля контента, создаваемого с помощью ИИ, должна вырасти с 40% до 80%. По данным исследования «СберМаркетинга» и Data Insight, есть 4 уровня ИИ-зрелости: личный, командный, бизнес-функции, трансформация компании. И есть 5 условий эффективности, при которых возможна трансформация компании: компетенции, данные, интеграция, процесс, контроль риска.

Директор по продуктам и ИИ «Яндекс Рекламы» Алексей Штоколов отметил рост сегмента B2A (Business-to-Agent) — это значит, что у рекламы появится новая целевая аудитория: делегированные ИИ-агенты, которые действуют от имени человека. По данным компании, более 11 млн человек в неделю используют ИИ-помощников для выбора товаров, а 72% онлайн-покупателей готовы доверять агентам полный цикл поиска и заказа. Для работы с алгоритмами брендам будет необходима «агентная верстка» — нативная подача структурированных данных и верифицируемых преимуществ продукта. Новый рынок продвижения откроет больше возможностей независимым магазинам, нишевым брендам и сайтам производителей.

Управляющий директор «X5 Медиа» Каролина Соколова обозначила три уровня проникновения ИИ-агентов: сначала ИИ ищет, заменяя традиционный поиск информации; затем сравнивает предложения и принимает решения; на третьем этапе — автономно управляет покупками и потребностями. Тем значимее, по мнению эксперта, становится офлайн: алгоритмы могут выбирать за нас, но эмоции, впечатления и живой опыт мы хотим проживать сами. Поэтому эмоциональный ретейл и взаимодействие в офлайне могут стать ключевой территорией дифференциации брендов.

Генеральный директор «СберСеллера» Наталья Дмитриева напомнила о важности сохранения баланса между технологиями и человекоцентричностью. Как считают в сейлз-хаусе, реклама становится навигатором выбора, но формировать желание должен человек.

Стабильного медиаконтекста больше нет, адаптация к постоянным сдвигам стала ежедневной задачей бизнеса, а роль агентства пересобирается. Как утверждает Андрей Чуваев, генеральный директор группы АДВ, теперь агентская сторона больше не исполнитель медиапланов, а архитектор, который помогает бренду перестраивать маркетинг под меняющиеся «несущие конструкции» рынка.

Видео превратилось в повседневную привычку: 92% пользователей еженедельно смотрят видеоконтент, 93% маркетологов считают его важной частью стратегии, а телевизионный контент мигрирует в интернет — 39% зрителей смотрят ТВ-контент онлайн, в записи или эфире. Об этом сообщила генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская. В компании фиксируют взрывной рост социальной коммерции (шопс-форматов) и доверия к нишевым авторам.

В течение двух дней в рамках НРФ'10 работал консилиум от РБК — «Человек будущего». Серия экспертных дискуссий с участием экономистов, представителей высшей школы, медицины и культуры проходила с 10 по 11 ноября. Участники консилиума отметили высокую психологическую нагрузку и «дефицит долгосрочного планирования» у современного потребителя, подчеркнув, что главным ответом брендов на этот вызов должны стать доказательность, стабильность смыслов, партнерство и искренняя коммуникация.

Организаторы и партнеры

Организаторы: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке АКАР, РАМУ, АРИР, РАИ (ГИПП)

Титульный партнер: ГПМ «Реклама»

Генеральный партнер: «СберСеллер»

Генеральный видеопартнер: «VK Видео»

Партнеры: «СберМаркетинг», «Т-Банк Реклама», медиагруппа SkyAlliance, «Ozon Реклама», RUTUBE, группа компаний Okkam, T2 AdTech, медиагруппа КИТ, NMi Group, «Яндекс Реклама», коммуникационная группа АДВ, Group4Media, «Свои Плюсы Яндекса», VK, Media Direction Group, «X5 Медиа», ГК OMD, МТС Ads Premium Video, «Билайн» Adtech, Kokoc Group, hh реклама, Platforma, Национальная медиагруппа, МТС Ads, Perfluence, «Авито Реклама», «МегаФон ПроБизнес», «Авито», Sputnik24.tv, «Яндекс UrbanAds» (рекламная платформа городских сервисов «Яндекса»), Easy Commerce (технологический партнер Okkam), сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ», ГК Starlink, Hybrid, Digital Alliance, сейлз-хаус «ЭКРАН», «Х.Технологии» ПАО «Ростелеком», JAMI LUP SPORT, «Адмитад», радиохолдинг «Европейская медиагруппа», ГК «Черноголовка», СППИ ГИПП

Официальная площадка форума: КАРО 11 Октябрь

Эксклюзивный кофе-партнер: Carte Noire

Технический партнер: Structura

Ключевой медиаресурс форума: ADPASS

Генеральный индустриальный партнер: Sostav

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Стратегический медиапартнер: Independent Media

Официальный деловой партнер: РБК

Официальное информационное агентство: «РИА Новости»

Ключевой мультимедийный партнер: МИЦ «Известия»

Ключевой информационный партнер: «РГ Медиа»

Диджитал-информационный партнер: News Media Holding

Специальный медиапартнер: «Сноб»

Медиапартнеры: Business FM, «Коммерсантъ», НТВ, «Комсомольская правда», Русская медиагруппа, «Ведомости», News.ru, Общественная служба новостей, RTVI, «Инк», «Чтиво», Krutoy Media, «Москва 24», «Серебряный дождь», «Эксперт», «Триколор», СМИ 2

Экономический медиапартнер: «Прайм»

Федеральный радиопартнер: «ГПМ Радио»

OOH-партнер: LBL

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV

Информационные партнеры: «Аргументы и Факты», «Москвичка», «Московские новости», «Вечерняя Москва», Daily Moscow, Time Out, «Останкино», Prima Media, газета «Метро», B2B Port, PR News, РАР, журнал «Наружка», IT World, Telecom Times, Digital Boost, Retail.ru, Event LIVE, Advertronic, Digital Club, СБК, Violet Violin

Индустриальные партнеры: РАСО, АКОС, КГ «Полилог», ARDA, АКМР, АБКР, СОНР, РАЭК, «Рейтинги Рунета», CPA Exchange

Аналитический партнер: Brand Analytics

Профильные блоги: «Постмаркетинг», New Media, Trend Media, MEDIA RESEARCHES, «Особый русский digital», «Русская наружка», Sosindex, «Связи с известностью», «Тайная жизнь креативного директора», «Событийный маркетинг», People Marketing Tech, The Clients, «Дмитрий Хатин», «Мера принятия мероприятия», «Форумчанка»

Партнеры по наружной и индор-рекламе: Intention, RGB Graphics, Nord Lights, РА «Хайлайтс», Insight Media, Max Media Group, «Клинтаун Медиа», «Интроник», компания «ЭФИР», Mediacab, General Media Group, Perspectiva