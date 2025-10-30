«Не просто подарок, а искренние эмоции»

Команда AMDG / RQ рассказала Sostav о том, как они поздравили клиентов с началом бизнес-сезона. Коллеги решили не просто «подарить мерч», а сделали коллаборацию с социальным фондом «От Ба».

Как родилась идея

Сентябрь для всего профессионального рынка — это не просто смена квартала, а настоящая точка отсчета, время для новых целей и энергичных стартов. Наша команда хотела напомнить друзьям о самом главном: вы не одни, а ваши смелые проекты согреты нашей поддержкой и заботой.

Именно так родилась самая теплая и душевная коллаборация этой осени. Мы начали искать партнеров среди благотворительных фондов и социальных проектов, где подопечные создают изделия своими руками. Для нас было важно, чтобы каждый подарок был не вещью, а историей, в которую вложены труд, тепло и частичка души мастера.

Просмотрев множество достойных организаций и, сверяясь с нашими ценностями, выделили топ-3, которые откликались больше всего. В итоге единодушно остановились на социальном проекте «от Ба». Ведь бабушки — это олицетворение той самой теплоты, заботы и мудрости из детства. И, конечно, здесь совпали не только ценности, но и личные увлечения. Наш управляющий директор, Екатерина Архангельская, сама увлекается вязанием, так что выбор проекта, где мудрые мастерицы создают уютные вещи, стал для нас особенно символичным и личным.

Таким образом, наш осенний старт стал не только точкой отсчета для новых бизнес-свершений, но и возможностью подарить нашим коллегам самое ценное — ощущение тепла, которое теперь было вложено в каждое изделие.

На протяжении всего сентября партнеры агентства получали особенные, милые подарки — эксклюзивные чехлы для ноутбуков, связанные вручную умелыми мастерицами социального проекта «От Ба».

Мост между людьми и поколениями

Эта коллаборация для нас — больше чем просто маркетинговый проект. Каждый чехол — символ того, как забота и объединение усилий способны создавать нечто прекрасное, выходящее далеко за рамки бизнес-задач.

Результат

Проект объединил пять мастериц из разных уголков России. Одна из них посвятила рукоделию более 50 лет, а самой старшей исполнилось 79. В карточках делимся историями удивительных бабушек, которые подарили этим чехлам не только талант, но и свое тепло.

Самая большая награда — это искренние эмоции, которые вызвал подарок. Увидев неподдельную радость и удивление наших клиентов, мы убедились: проект получился по-настоящему крутым, нужным и смог передать те теплые чувства, которые в него вложены.

Екатерина Архангельская, управляющий директор коммуникационного агентства RQ: Люди должны чувствовать вдохновение и возможность творить в любом возрасте, в столичном офисе или в маленькой деревне. Мы решили поддержать социальный проект и создать теплую атмосферу для наших партнеров. Когда каждый день приносит новые вызовы, особенной ценностью является поддержка.